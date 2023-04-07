Чоловік вже вже 12 років працює в Палаці Потоцьких

У п’ятницю, 7 квітня, у Львові оголосили переможця конкурсу «Найкращий двірник Львова – 2023». Ним став Богдан Єсип. Чоловік вже 12 років працює в Палаці Потоцьких.

Богдан Єсип за перемогу отримав нагороду – поїздку до одного з європейських міст-партнерів Львова.

«Маємо хорошу традицію щороку обирати найкращих двірників Львова. Для багатьох відзнака стає приємною несподіванкою, адже саме мешканці подають кандидатури для відбору», – написав на своїй Facebook-сторінці мер Львова Андрій Садовий.

Колектив Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького вже відреагував на перемогу Богдана Єсипа.

«Завжди сумлінно та якісно виконує свою роботу, слідкує за чистотою території Палацу Потоцьких та вулиці М. Коперника, дбає про довкілля, сортує і здає на переробку вторсировину. Пан Богдан є відповідальним, працьовитим, скромним, завжди готовим допомогти», – йдеться на Facebook-сторінці Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

Окрім того, шестеро фіналістів отримали премію 10 тис. грн та туристичну подорож на Закарпаття.

Шестеро фіналістів отримали премію 10 тис. грн та туристичну подорож на Закарпаття

Нагадаємо, на конкурс «Найкращий двірник Львова – 2023» мешканці міста мали змогу подавати кандидатуру двірника свого району, а відтак відбувалось голосування на Фейсбук-сторінці «Гаряча лінія міста Львова». Цього року конкурс Львівська міська рада вчетверте оголосила в березні.

Додамо, вперше міський конкурс «Найкращий двірник Львова» проводили у 2018 році. Тоді переможцем став Мирослав Новоставський, двірник ЛКП «Південне» Франківської районної адміністрації, який доглядає територію будинку на вул. Володимира Великого, 117. Тоді пан Мирослав отримав подяку від громади Львова та подарунковий сертифікат на тур «Вікенд у Європі! Краків, Прага, Відень та Будапешт».

Переможцем конкурсу «Найкращий двірник Львова – 2019» став Володимир Катинський – двірник ЛКП «Балатон-409». Пан Володимир також отримав подарунковий сертифікат на тур «Вікенд в Європі! Краків, Прага, Відень та Будапешт».

Титул «Найкращий двірник Львова – 2020» знову виборов Мирослав Новоставський з ЛКП «Південне» у Франківському районі міста. В подарунок він отримав поїздку для двох на Святу землю.