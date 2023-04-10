Минулого тижня у Львові оголосили і нагородили переможця конкурсу «Найкращий двірник Львова – 2023». Ним став Богдан Єсип, який прибирає територію Палацу Потоцьких. Чоловік працює там вже 12 років.

ZAXID.NET поспілкувався із найкращим двірником: про сім’ю пана Богдана, його щоденну працю та несподівану перемогу.

*****

Біля входу до Палацу Потоцьких зустрічає худорлявий чоловік невисокого росту. Наближається і усміхається кутиками вуст та скромно вітається. Він одягнений у робочу куртку, а на голові каптур з-під якого видніється сиве волосся. Входимо на територію палацу, про чистоту якої дбає Богдан Єсип.

Богдан Єсип – двірник Палацу Потоцьких

«Я люблю свою роботу»

Богдан Єсип працює двірником Палацу Потоцьких вже 12 років. Також чоловік прибирає і прилеглу до пам’ятки територію вулиці Коперника. До цього пан Богдан працював на Львівському заводі автонавантажувачів та на тракторному заводі. Хоч минуло вже чимало часу, однак чоловік й досі пам’ятає, як прийшов на роботу у Палац Потоцьких.

«Мені одна двірничка сказала, що в Палаці Потоцьких є місце. Я прийшов, була зима, снігу було по коліна. Мене прийняли, я одразу виконував свою роботу старанно. Люди мене сподобали, так і працюю», – розповідає найкращий двірник Львова у 2023 році Богдан Єсип.

Щодня, окрім неділі, робочий день у Богдана Єсипа розпочинається о 07:30 і триває до 16:00-17:00 години. А от восени та взимку чоловік працює взагалі без вихідних.

«Найважче зимою – сніг. Та й осінню важко, бо листя. А от літом косити треба – ззаду палацу територія велика. Я тут один працюю. Цілий рік робота є», – розповідає Богдан Єсип.

Попри важку працю, пан Богдан любить свою роботу.

«Я люблю чистоту й порядок. Хочу, щоб чисто було, коли люди приходять, щоб мене шанували. Якщо чисто, то кожному приємно», – додає пан Богдан.

Не лякає Богдана Єсипа жодна робота. Тож дуже часто він допомагає і з іншими справами у Палаці Потоцьких.

У найкращого двірника двоє дітей та п’ятеро онуків

Богдану Єсипу 63 роки. Чоловік мешкає у селі Горбачі, яке розташоване майже за 40 км від Львова. Звідти він щодня доїжджає на роботу. У пана Богдана двоє дітей та п’ятеро онуків: дівчинка та четверо хлопчиків.

«Старшому внуку скоро 20 років, а наймолодшому – тільки три минуло. Люблю їх дуже, а вони мене люблять. З наймолодшим, що три роки має, то любимо бавитися у м’яча, у футбол, також машинками бавимося», – розповідає пан Богдан.

У Богдана Єсипа важко хвора дружина, тож чоловік має турбуватися і про неї, допомагати їй. Чоловік на пенсії, але оскільки отримує мізерні гроші, то продовжує працювати.

«Мушу працювати, бо пенсія мала, на неї не проживеш. А так трохи пенсії, трохи зарплати, так і живемо», – додає Богдан Єсип.

«Коли подзвонили з міської ради, я спершу налякався»

Кандидатуру Богдана Єсипа на конкурс «Найкращий двірник Львова – 2023» подав колектив Палацу Потоцьких. Чоловік про це навіть і не знав.

«Мені подзвонили і спитати, як я по батькові. Я зразу настрашився. Потім представилися, що це з міської ради, сказали, що мене подали на конкурс, я подякував. Загалом дякую людям, що за мене проголосували», – каже Богдан Єсип.

Кандидатуру двірника на конкурс подали вперше, і він одразу переміг. Чоловік не вірив до останнього в свою перемогу. У п’ятницю, 7 квітня, у Львівській міській раді пану Богдану вручили подяку, також подарували туристичний вікенд на двох у Закарпаття та грошову премію – 10 тис. грн. Окрім того Богдан Єсип за перемогу отримав нагороду – поїздку до одного з європейських міст-партнерів Львова.

Фото із нагородження Богдана Єсипа (фото Романа Балука)

«Ще не знаю куди поїдемо. За кордоном я не був ще, це буде перша мандрівка. Хочу подивитися, як там люди і двірники працюють. Хочу трохи досвід перейняти, можливо, вони краще щось роблять», – каже найкращий двірник Львова 2023 року.

Богдан Єсип додав, що після конкурсу його впізнають на вулицях, вітають. Пан Богдан, як і кожен українець, мріє про завершення війни, про перемогу України, щоб усі захисники повернулися додому.

Нагадаємо, найкращого двірника у Львові обирали вчетверте. Такий конкурс вже став традицією для Львова.