Ганна Чаус нагороджена путівкою в країни Балтії

На конкурсі найкращих двірників Львова обрали переможницю. Нею стала Ганна Чаус з Личаківського району. Про це 3 квітня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Пані Ганна Чаус з Личаківського району стала найкращою двірничкою Львова у 2024 році. Сьогодні зранку було дуже приємно зустрітись, щоб привітати жінку на її володіннях. Одразу зрозуміло, чому пані Ганна перемогла», – повідомив міський голова Львова.

Переможниця отримала путівку на поїздку для двох в Литву та Латвію, а також премію 10 тис. грн.

«Пані Ганні 66 років. 28 років жінка пропрацювала інженеркою в проектному інституті. У “Галбуджитлосервісі” вона з 2020 року підтримує чистоту та порядок у будинку №9 на вул. Жасминовій. Переможниця отримала 250 голосів підтримки від мешканців», – зазначили у міськраді.

Також за результатами конкурсу визначили найкращих двірників у кожному районі, вони теж отримають цінні подарунки:

Сихівський район – Марія Орищин (ОСББ МЖК «Поступ», вул. Драгана, 4);

Шевченківський район – Людмила Мельник (ЛКП «Варшавське-407», вул. Соснова, 26);

Залізничний район – Марія Лихольот (ЛКП «Левандівка», вул. Повітряна, 92);

Франківський район – Любов Леонова (ЛКП «Південне», вул. Наукова, 37);

Галицький район – Стефанія Пашкевич (ЛКП «ШРП Галицького району», площа Ринок).

Нагадаємо, конкурс на найкращого двірника проводять у Львові щороку. Кандидатури двірників подають і голосують за переможців самі львів’яни. Вперше міський конкурс «Найкращий двірник Львова» проводили у 2018 році. Торік найкращим двірником Львова став прибиральник палацу Потоцьких Богдан Єсип.