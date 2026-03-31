Сергій Надал є міським головою вже 16 років

Міський голова Тернополя Сергій Надал оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Згідно з документом, торік він отримав у власність гараж у Тернополі, а також задекларував автомобіль Audi RS Q8 2025 року випуску.

Загалом, Сергій Надал вказав у декларації п’ять об’єктів нерухомості. Це квартира площею 61,2 м2, яка належить йому. Водночас квартири площею 58,7 м2, яка була вписана у декларації за 2024 рік, у документі немає. Ця квартира належала не лише меру, але й його брату та батькам, а також доньці Анастасії Родрігес. Сергій Надал зазначив, що продав два об’єкти нерухомості Наталі Бабич та Віталію Базюку, за що отримав 768 тис. грн і 611 тис. грн відповідно.

Не змінилися у декларації мера і дві земельні ділянки, які розташовані біля Тернополя. Перша – в селі Шляхтинці, друга – в селі Байківці. В останньому населеному пункті вказаний будинок площею майже 400 м2, який спільно належить дружині Олені Надал та доньці Анастасії.

Також мер задекларував гараж площею 27,7 м², який отримав у власність 7 квітня 2025 року. Окрім того, торік посадовець отримав три об’єкти нерухомого майна у спадок.

Міський голова користується автомобілем Audi RS Q8 2025 року випуску, яке належить бізнесмену та сину відомого свободівця Ярославу Гладкому. Вартість авто – 1,5 млн грн.

Сім’я Сергія Надала задекларувала також готівку. Мер вказав, що готівкою зберігає 100 тис. грн, 30 тис. доларів та 20 тис. євро. На банківських рахунках посадовця є понад 225 тис. грн, 10 тис. доларів та 9 тис. євро. Олена Надал тримає готівкою 400 тис. грн, 26 тис. доларів та 25 тис. євро. Також в декларації зазначається позика, яку вона надала своєму батьку Богдану Вербовому, – а саме 2 млн грн. На банківських рахунках в Олени Надал є понад 1,1 млн грн, 11,2 тис. доларів та 2 тис. євро.

Торік мер отримав 1 млн 80 тис. грн зарплати від Тернопільської міської ради. Дохід його дружини Олени – 5,1 млн грн. За даними YouControl, вона є приватною підприємицею, займається гуртовою торгівлею, здачею нерухомого майна в оренду, а також торгівлею будівельними матеріалами.

ZAXID.NET зателефонував за номером, який вказаний як контактний номер підприємиці Олени Надал. Однак на дзвінок відповів чоловік, який представився Олександром. Він розповів, що це його номер і він проживає у Борисполі. Олександр додав, що до нього вже неодноразово телефонували не лише журналісти, але й податківці, які цікавилися підприємницькою діяльністю дружини мера та фірми ТОВ «Акватер», де також вказаний цей контактний номер. Олена Надал у 2013 році була керівницею цієї фірми. У 2018 році ТОВ «Акватер» керував Ярослав Гладкий, на автомобілі якого зараз їздить мер. Належить фірма двом тернополянам – Степану Молотку і Анатолію Зуєву. Раніше ZAXID.NET писав, що саме ТОВ «Акватер» має безкоштовно облаштувати аераційний фонтан у парку ім. Шевченка.

Додамо, що в декларації не зазначено майно, яким володіє єдина донька мера Анастасія Родрігез (Надал). Зараз вона разом з чоловіком проживає в Маямі. У 2022 році 26-річна Анастасія купила там маєток за 1,87 млн доларів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження, підозрюючи міського голову Тернополя у незаконному збагаченні. За останні чотири роки Анастасія та її чоловік купили три будинки в Маямі, а саме таунхауз, будинок та квартиру, а також корпоративні права на приватну охоронну фірму. За попередніми даними, донька мера та її чоловік не можуть пояснити походження цих грошей. Досудове розслідування веде Національне антикорупційне бюро України.