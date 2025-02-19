Благоустрій облашують навколо спортивно-оздоровчого комплексу, який будувала ця фірма

У Тернополі фірма, яка фігурувала в кримінальному розслідуванні щодо незаконного виділення в оренду двох земельних ділянок в парку, безкоштовно облаштує аераційний фонтан. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради у середу, 19 лютого, дозволив ТОВ «Акватер» за власні гроші провести благоустрій біля острівка «Чайка» в парку ім. Тараса Шевченка.

Благоустрій облаштують навколо спортивно-оздоровчого комплексу, який починаючи з 2020 року будувало це підприємство разом з іншими підрядниками. Під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міськради заступник міського голови Владислав Стемковський зазначив, що в міськраду звернулось ТОВ «Акватер», яке планує зробити роботи у парку Шевченка за власні гроші.

«Це звернення відповідно до проєктно-кошторисної документації, яка також була нами погоджена остаточно. Це виконання робіт з благоустрою – об'єкти благоустрою: реконструкція пішохідних доріжок, освітлення, аераційний фонтан на внутрішньому ставі за приватні кошти, велосипедні доріжки», – повідомив Владислав Стемковський. Представники виконкому одноголосно підтримали це рішення.

З проєкту рішення виконкому, який опублікований на сайті Тернопільської міськради, йдеться, що роботи виконуватиме ТОВ «Акватер». В документі зазначається, що благоустрій фірма проводитиме на території, яка прилягає до спортивно-оздоровчого комплексу в парку Шевченка.

«Погодити ТзОВ «Акватер» виконання робіт з благоустрою території, прилеглої до спортивно-оздоровчого комплексу в парку Тараса Шевченка у м.Тернополі, відповідно до вимог чинного законодавства без залучення бюджетних коштів», – йдеться у проєкті рішення виконкому.

За даними YouControl та судового реєстру України ця фірма фігурувала в кримінальному проваджені від 20 листопада 2021 року, в якому прокурори Тернопільської області просили накласти арешт на дві земельні ділянки в парку Шевченка. Саме на цій землі зараз побудований спортивно-оздоровчий комплекс. Власником земельних ділянок була Тернопільська міська рада. Вона віддала в оренду цю землю двом фірмам – ТОВ «Акватер» та ТОВ «Конкретбуд».

Однак 24 листопада 2022 року Львівський апеляційний суд скасував арешт. Згодом на цих двох земельних ділянках за адресою вул. Замкова почали будувати спортивно-оздоровчий комплекс. Наразі ця споруда вже майже завершена, однак її ще не здали і не почали експлуатувати.

Додамо, що даними YouControl ТОВ «Акватер» була зареєстрована у 2011 році. Засновники – тернополяни Степан Молоток і Анатолій Зуєв. У фірми є один об’єкт нерухомості в тому ж таки парку Тарас Шевченка. Це колишня будівля кафе «Назарія», який перебудували шестиповерховий спортивно-оздоровчий комплекс. В 2013 році цією фірмою володіла дружина міського голови Олена Надал. В 2018 році власником став син нині покійного депутата Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Михайла Гладкого Ярослав.