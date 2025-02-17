Йдеться про дорогу до храму Пресвятої Трійці в елітному с. Байківці

Байковецька сільська рада за 6,7 млн грн замовила капітальний ремонт трьохсотметрового відрізку вулиці, яка веде до місцевої церкви Пресвятої Трійці. Відповідний тендер виграла львівська фірма «Шляховик-Т». За ці гроші підрядник до 30 червня 2025 року повинен капітально відремонтувати частину дороги на вул. Богатій, яка веде до церкви.

Тендер в системі державних закупівель Prozorro оголосили 15 січня 2025 року. Початкова ціна, яку заявила Байковецька сільська рада, становила 8,7 млн грн. Участь в торгах взяли три фірми – дві тернопільські і одна львівська.

Будівельний гігант ТОВ «Техно-Буд-Центр» з Тернополя оголосив свою ціну на рівні майже 7,5 млн грн. Тернопільське ТОВ «Авакс-Проф» запропонував 6,9 млн грн, а от львівська фірма «Шляховик-Т»подала найнижчу цінову пропозицію на рівні 6,7 млн грн.

Згідно з проведенням відкритих торгів виграла пропозиція львівського підрядника. Байковецька сільська рада підписала договір на проведення капітального ремонту з ТОВ «Шляховик-Т» 6 лютого 2025 року.

Згідно з технічною документацією підрядник повинен вкласти новий асфальт на дорозі, встановити бордюрний камінь, влаштувати бетонні поребриків на бетонну основу та бруківку на бордюрах, а також встановити відповідні дорожні знаки на металевих стояках. Площа робіт становить 1835 м2.

Додамо, що за даними YouControl ТОВ «Шляховик-Т» зареєстроване в лютому 2019 року в Теребовлі на Тернопільщині Сіраком Мнацакяном. Тоді ж до складу його засновників увійшли Олег Вітковський з Теребовлі і Микола Карпець з села Корсів Золочівського району (раніше – Бродівського району) на Львівщині.

Наприкінці 2021 року фірму перереєстрували у Львові. У 2022 році бухгалтеркою фірми стала дружина начальника відділу економіки та публічних закупівель Бродівської міськради Любов Сторожинська. У листопаді 2022 року Микола Карпець, якому раніше належало 75% капіталу фірми, став її одноосібним власником.

ТОВ «Шляховик-Т», як писали журналісти NGL.Media, активно співпрацювало з двома компаніями, яких Антимонопольний комітет України у 2020 році оштрафував за змову на торгах. Окрім штрафу, цим компаніям – «Нара» і «ШРБУ №88» – було заборонено брати участь в державних тендерах впродовж трьох років. Через оренду їхньої техніки і наймання їхніх працівників ТОВ «Шляховик-Т» допомагало їм надалі отримувати бюджетні гроші.

У Єдиному реєстрі судових рішень також є документ від липня 2024 року, в якому ідеться про досудове розслідування про розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах, до якого можуть бути причетні Квартирно-експлуатаційний відділ у Львові і ТОВ «Шляховик-Т».