Фірма латає дороги Львівщини, чистить їх від снігу та прибирає зупинки

Аналітики R&D центру YouControl за допомогою даних електронної системи публічних закупівель Prozorro відібрали 120 тендерів в Україні за 2024 рік за найбільшими сумами (без урахування оборонних закупівель). У топ-5 фірм, що отримали найдорожчі підряди від держави, увійшло ТОВ «Шляховик-Т» зі Львова.

Загальна сума проаналізованих тендерів за 2024 рік становить майже 65 млрд грн. Переможцями у них стали 95 компаній: найбільше – з Київщини, Дніпропетровщини та Одещини.

34 зі 120 найдорожчих тендерів за 2024 рік на сукупну суму 18,2 млрд грн або 28,1% від загальної суми стосувались будівельних та ремонтних робіт.

ТОВ «Шляховик-Т» зі Львова увійшло у топ-5 компаній, що отримали найдорожчі підряди від держави. Ідеться про договір на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг у Львівської області на суму 1,5 млрд грн, укладений в квітні минулого року. Договір передбачає ямковий ремонт доріг, прибирання, очищення від сміття, землі, снігу доріг Львівщини, зупинок автобусів, обрізання дерев і кущів вздовж доріг тощо.

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Додамо, що ТОВ «Шляховик-Т» також постійно отримує підряди від районних адміністрацій Львова та громад Львівщини, що стосуються поточних і капітальних ремонтів доріг та благоустрою. Також ремонт на території своїх АЗС у ТОВ «Шляховик-Т» неодноразово замовляло ПАТ «Укрнафта».

У 2024 році фірма загалом уклала договорів на 1,78 млрд грн, у 2023 – на 5,41 млрд, з яких левова частка – від Львівської ОВА за утримання доріг області.

Що відомо про фірму та її власників

ТОВ «Шляховик-Т» зареєстроване в лютому 2019 року в Теребовлі на Тернопільщині Сіраком Мнацакяном. Тоді ж до складу його засновників увійшли Олег Вітковський з Теребовлі і Микола Карпець з села Корсів Золочівського району (раніше – Бродівського району) на Львівщині.

Наприкінці 2021 року фірму перереєстрували у Львові. У 2022 році бухгалтеркою фірми стала дружина начальника відділу економіки та публічних закупівель Бродівської міськради Любов Сторожинська. У листопаді 2022 року Микола Карпець, якому раніше належало 75% капіталу фірми, став її одноосібним власником.

Додамо, що, за даними сервісу YouControl, людина з таким же ім’ям, прізвищем і по-батькові є керівником двох ломбардів у Бродах, що входять до групи кредитних фірм киян Євгена Білаша, Олександра Титоренка та Андрія Хрісіна з Мальти. Серед іншого, вони працюють під брендом «Скарбниця».

ТОВ «Шляховик-Т», як писали журналісти NGL.Media, активно співпрацювало з двома компаніями, яких Антимонопольний комітет України у 2020 році оштрафував за змову на торгах. Окрім штрафу, цим компаніям – «Нара» і «ШРБУ №88» – було заборонено брати участь в державних тендерах впродовж трьох років. Через оренду їхньої техніки і наймання їхніх працівників ТОВ «Шляховик-Т» допомагало їм надалі отримувати бюджетні гроші.

У Єдиному реєстрі судових рішень також є документ від липня 2024 року, в якому ідеться про досудове розслідування про розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах, до якого можуть бути причетні Квартирно-експлуатаційний відділ у Львові і ТОВ «Шляховик-Т».

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами 6-го управління 1-го головного відділу Департаменту військової контррозвідки СБУ, які надійшли до Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, про те, що посадові особи КЕВ м. Львова, ТОВ «Шляховик-Т» в ході виконання договору з капітального ремонту елементів благоустрою військового містечка під час дії воєнного стану вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах», – ідеться в рішенні суду щодо клопотання слідчого про арешт деяких документів у справі.