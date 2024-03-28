Дорогу «Решітка – Ялинкувате» ремонтуватимуть до кінця 2025 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації уклав договір з ТОВ «Шляховик-Т» на капітальний ремонт приблизно трьох кілометрів дороги місцевого значення «Решітка – Ялинкувате». На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить майже 73 млн грн. Завершити ремонт підрядник має до кінця 2025 року.

Згідно з технічною документацією, підрядник має облаштувати тротуари, укріпити узбіччя та бічні канави, прокласти новий дорожній одяг, нанести дорожню розмітку, розчистити та укріпити річище річки Славська у місці, де її перетинає дорога. Також планують облаштувати зупинку громадського транспорту, встановити освітлення та знаки, прокласти водопропускні труби. Гарантія на дорожнє покриття має становити вісім років.

Зазначимо, що Державна аудиторська служба 21 березня ухвалила рішення почати моніторинг закупівлі через ймовірні порушення законодавства. Відомство звернулося до департаменту дорожнього господарства ЛОВА з проханням надати документи, на підставі яких визначали очікувану вартість ремонту.

Переможцем торгів стало львівське ТОВ «Шляховик-Т», яке запропонувало відремонтувати дорогу за найнижчу ціну. В аукціоні також змагалися ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Шляховик-Т» працює з 2019 року й зареєстроване у Львові. Основним видом діяльності компанії є будівництво доріг і автострад. Директором та власником ТОВ «Шляховик-Т» є Микола Карпець.

Нагадаємо, що у 2023 році ТОВ «Шляховик-Т» стало переможцем найдорожчих аукціонів на ремонти доріг від Львівської ОВА. Загалом за рік компанія отримала державних підрядів на майже 7 млрд грн.