Ремонт цього мосту вже намагались розпочати у 2021 році

Служба відновлення (колишня Служба автомобільних доріг) у Львівській області оголосила тендер на ремонт автомобільного мосту на дорозі Т-14-24 Славське – Сколе на 126,5 млн грн. Ідеться про міст поблизу села Гребенів через річку Опір в курортній зоні Карпат.

Тендер на ремонт цього мосту вже проводили у червні 2021 році, переможцем стало ТОВ «Автомагістраль-Південь», що мало закінчити ремонт до 30 вересня 2022 року. Через брак фінансування міст так і не відремонтували. Тепер закупівля проводиться за відкоригованим і дорожчим проектом.

Переможець тендеру, що запланований на 21 березня, має відремонтувати міст довжиною майже 67 м до 1 серпня 2025 року. Також він має облаштувати під’їзди до мосту та всю необхідну інфраструктуру.

У проекті зазначається, що зараз міст перебуває в аварійному стані – його частини обмежено працездатні або непрацездатні.

Як інформував ZAXID.Net, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області у січні уклала договір на ремонт п'яти мостів на дорозі державного значення Сколе-Славське вартістю 139,9 млн грн з ТОВ «Автомагістраль-Південь».