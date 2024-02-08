На дорозі Турка – Лопушанка під автомобілем провалився тимчасовий міст

У середу, 7 лютого, у Турківській громаді на Львівщині під час руху легковика провалився тимчасовий міст на дорозі Турка – Лопушанка. У результаті постраждав 41-річний водій таксі, який їхав мостом.

Інцидент трапився ввечері середи у селі Шум’яч Турківської громади. Як видно з оприлюднених у Telegram-каналах фото, конструкції моста провалилися і вниз впав автомобіль Dacia Logan, який якраз рухався мостом.

Автомобіль їхав мостом і провалився вниз (фото Telegram-каналів)

Голова Турківської громади Ярослав Паращич розповів ZAXID.NET, що обвалився тимчасовий міст на дорозі Турка – Лопушанка, який спорудили наприкінці осені минулого року. Загалом на цій дорозі шість мостів, чотири з яких відремонтували у 2022-2023 роках, а на двох тривають роботи, тому підрядник облаштував тимчасові споруди. Роботи виконувала львівська компанія «Шляховик-Т», а субпідрядником робіт була волинська фірма «РБП Транс-мост».

«Вони зробили тимчасовий міст. Прийшло потепління, річка підмила знизу і зсунулося три плити. Автобус проїхав, а за ним їхала машина – водій вийшов подивитися, бо трошки міст просів, і він разом з машиною зсунувся вниз», – розповів Ярослав Паращич.

Зі слів голови громади, зруйнований міст дорожники оперативно відновили вночі.

Як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого 41-річного водія з відкритим переломом правого передпліччя госпіталізували в Турківську лікарню.