Причиною утворення провалля називають зсув ґрунту

У неділю, 3 квітня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород поблизу села Сянки на Самбірщині через зсув ґрунту утворилося провалля. Через надзвичайну ситуацію одну смугу траси закрили для руху транспорту.

«Сьогодні відбувся зсув ґрунту на ділянці автомобільної дороги Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, яку востаннє ремонтували у 2016 році», – повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

У Службі автоторіг уточнили ZAXID.NET, що провалля утворилося на трасі поблизу села Сянки Самбірського району. У результаті одну смугу траси закрили для руху транспорту. Рух на цій ділянці здійснюється у реверсному порядку.

Аварійну ділянку дороги перекрили для руху транспорту (фото САД)

Аварійну ділянку обіцяють відремонтувати після того, як геологи та проектанти проведуть усі необхідні дослідження.