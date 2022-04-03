На трасі Львів-Самбір утворилося велике провалля
Дорогу відремонтували п'ять років тому
У неділю, 3 квітня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород поблизу села Сянки на Самбірщині через зсув ґрунту утворилося провалля. Через надзвичайну ситуацію одну смугу траси закрили для руху транспорту.
«Сьогодні відбувся зсув ґрунту на ділянці автомобільної дороги Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, яку востаннє ремонтували у 2016 році», – повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.
У Службі автоторіг уточнили ZAXID.NET, що провалля утворилося на трасі поблизу села Сянки Самбірського району. У результаті одну смугу траси закрили для руху транспорту. Рух на цій ділянці здійснюється у реверсному порядку.
Аварійну ділянку дороги перекрили для руху транспорту (фото САД)
Аварійну ділянку обіцяють відремонтувати після того, як геологи та проектанти проведуть усі необхідні дослідження.