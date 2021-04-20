Провалля утворилося за кілька метрів від сільської дороги та за 25 метрів від будинку

У ніч на вівторок, 20 квітня, у центральній частині села Піски, що біля Щирця на Львівщині, утворилося карстове провалля ґрунту діаметром близько 30 метрів та глибиною понад 10 метрів. Провалля виникло недалеко від житлового будинку та від місцевої дороги.

Голова Щирецької ОТГ, до якої належить село Піски, Олег Василишин розповів ZAXID.NET, що карстове провалля утворилося за ніч, його виявили вранці вівторка. Стався провал ґрунту діаметром близько 30 метрів біля дороги районного значення та за 25 метрів від житлового будинку.

Провалля утворилося за одну ніч (фото Наталії Садової)

Чоловіка, який проживав у будинку поблизу, евакуювали. Наразі підходи до провалля обгородили стрічкою. Подальші дії визначатиме місцева комісія ТЕБ і НС. Зараз на місці присутні надзвичайники та інші служби.

Відео ZAXID.NET з місця події

«Поставили контрольні мітки поблизу провалля, щоби побачити, чи буде обсипатися далі чи ні. Також мітки поставили на будинку. Наразі фахівці сказали спостерігати. До нього неможливо наблизитися, бо є небезпека для людей. Територію обгородили. Засідатиме комісія ТЕБ і НС, яка прийматиме рішення щодо ліквідації надзвичайної ситуації», – розповів Олег Василишин.

З його слів, село Піски розміщене на карстових порожнинах. Це вже третій випадок, коли в селі утворюються провалля. Приблизно у цьому ж місці виникало провалля у 1973 році. Інше провалля в селі було у 2010 році – тоді було завдано шкоду будинкам. Як і в попередні рази, розглядається можливість засипати провалля глиною.

У Державній екологічній інспекції у Львівській області повідомили, що на місці події присутні їхні фахівці, які вивчають причини та налідки надзвичайної ситуації. На час обстеження діаметр провалля становив приблизно 30-35 м та глибина 12-15 м. Однак, процес зсуву та розширення воронки далі триває.