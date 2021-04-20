Карстове провалля ґрунту у селі Піски, що на Львівщині, щогодини збільшується на понад 10 см у всі сторони. До будинку, у якому мешкають люди, залишилося 5 метрів. Про це повідомили члени новоствореної комісії, яка працювала на місці події.

Значний ріст западини помітили власники будинку. За їхніми словами, яма безшумно збільшилася на кілька метрів, відколи вони приїхали на місце події. Крім того, члени комісії поставили контрольні мітки, щоб задокументувати збільшення провалля.

Провалля, діаметром майже 40 м та понад 10 м в глибину, утворилося після опівночі вівторка, 20 квітня, у центрі села Піски, що біля Щирця. До ранку воно збільшилося у кілька разів. У цей час у будинку, що розташований поруч, спав чоловік.

«Дізналися про це над ранком, тобто вчора ввечері ще не було нічого помітно. Вже над ранком брат двоюрідний подзвонив, що не може сюди заїхати. Проживав дядько тут мій, він був інвалідом. Брати двоюрідні сьогодні приїхали і забрали його до себе, бо тут небезпечно», – зі сльозами на очах розповідає власниця будинку Ольга.

За її словами, на цьому місці майже 50 років тому утворилося провалля. Його засипали, і відтоді ніякої небезпеки не було. Однак нещодавно на подвір’ї з’явилося незначне заглиблення, схоже на калюжу. Та за кілька годин до початку обвалу ґрунту звідти раптово зникла вода.

Тепер жити у будинку заборонено. Провалля обгородили стрічкою. Будівлю від’єднали від газової мережі та електропостачання, щоб потенційний зсув не спровокував вибуху чи пожежі.

«Дуже небезпечно, тому що є імовірність, якщо техніка під’їде на край, то може бути надзвичайна ситуація, може впасти у яму. Ми наразі спостерігаємо, зробили відмітки. Зокрема на хаті зробили відмітки, щоб побачити, чи йдуть тріщинки по хаті, чи ні», — пояснює голова Щирецької ОТГ Олег Василишин.

За кількадесят метрів від небезпечного провалля є хати, у яких живуть люди. Це не перший такий випадок у селі. Десять років тому під землю на очах у власників провалилася хата. А старожили кажуть, що і до того великі ями «з’їдали» будинки. Адже село Піски розміщене на карстових порожнинах. Та переїжджати в інше місце ніхто не хоче.

«Виходу нема, люди тут живуть. Держава наша така, що не дасть тим людям житло. Що, хіба наше село виселять? І житло нададуть? Звісно, що боїмося тут жити», – каже місцева мешканка Анна.

«Тут недавно моя однокласниця купила хату. І дуже переживає, бо тут ближче живе», – додає односельчанка Олена.

Члени місцевої комісії ТЕБ і НС впродовж трьох днів стежитимуть за проваллям. Опісля мають вирішити, що робити з кількадесятметровою ямою. Ймовірно, її засипатимуть землею та камінням, як зробили раніше.

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