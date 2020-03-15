Біля Трускавця виникло нове 100-метрове карстове провалля

«Загрози нема, але є ймовірність перенесення дороги і відселення людей».

Нове провалля (на фото зліва) виникло неподалік старого, яке виявили після землетрусу у 2017 році

У неділю, 15 березня, між Трускавцем та Стебником виникло нове карстове провалля. Першими про зсув грунту повідомили місцеві мешканці, які близько 11:00 почули гуркіт від обвалу землі біля аматорського футбольного поля. Згодом цю інформацію офіційно підтвердила Дрогобицька міська рада.

«Зранку біля Стебника та Трускавця утворилося нове провалля, неподалік старого. Зсув ґрунту триває. Нове провалля станом на 13 годину за візуальними ознаками становить 150 на 50 метрів. Периметр обвалу стрімкий. Глибина провалля близько 100 метрів», – йдеться у повідомленні мерії Дрогобича.

Через небезпеку подальшого зсуву грунту місцевих просять не приїжджати на місце обвалу.

За повідомленнями місцевих мешканців, нове провалля утворилося значно ближче до дороги, ніж старе. На місце оперативно виїхали рятувальники, геологи та поліція. Біля провалля провели екстренне засідання спеціальної комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дорогу між Дрогобичем та Трускавцем, біля якої й виникло провалля, планують перекрити.

Нове провалля розташоване неподалік старого, яке утворилося в ніч на 30 вересня 2017 року на території села Модричі Дрогобицького району. Тоді відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів та глибиною 50 метрів. Згодом у листопаді 2017 року неподалік виявили ще одне, вже менше, провалля. Внаслідок зсуву грунту на дорозі між Трускавем та Дрогобичем почали з'являтися тріщини, через що саму дорогу планували перенести.

Причиною таких провалів фахівці вважають наслідки неналежної консервації шахт з видобутку калійної солі, що розташовані біля курортного містечка. Після першого обвалу мова йшла про закриття автомобільної дороги, що сполучає Трускавець з Дрогобичем і проходить над відомими карстовими пустотами і будівництво нової дороги у безпечному місці. Однак жодних практичних кроків для втілення цієї ідеї так і не було зроблено.