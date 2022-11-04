На аварійній ділянці дороги продовжується рух автотранспорту

На відремонтованій два роки тому ділянці автодороги у селі Нижня Яблунька біля Турки на Львівщині стався масштабний зсув. На дорозі утворилися глибокі тріщини та провалля буквально по середині проїжджої частини. Обвали на цій ділянці трапляються не вперше.

Про аварійний стан дороги у четвер, 3 листопада, повідомили дописувачі групи Боринської громади у Facebook, оприлюднивши відповідні фото. При цьому, судячи з допису, аварійна ділянка дороги не перекрита, по ній продовжується рух транспорту.

Провалля на дорозі Бориня-Боберка у селі Нижня Яблунька (фото Марії Куприч)

Заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко стверджує, що відбувся зсув краю дороги і вона залишається проїзною. Дорога перебуває на балансі департаменту дорожнього господарства ЛОВА. Зараз на місці працюють інспектори з цього департаменту ЛОВА і представники компанії «Онур», яка два роки тому ремонтувала цю дорогу і тепер мала б усунути пошкодження власним коштом.

«Попередня основна причина – вода. Там треба провести додаткову геологію, відвести воду, розібрати той зсув і по-новому зробити. Дорога проїзна, бо якщо ми її закриємо, частина сіл не буде мати доступу до виїзду», – розповів Юрій Бучко ZAXID.NET.

Посадовець зазначив, що ремонт дороги Бориня – Боберка на сьогодні незавершений. «Дорога перебуває в стадії ремонту. Ми її цього року мали добудувати, але у зв’язку з військовим станом роботи припинилися. Коли вона буде збудована до кінця, буде здана в експлуатацію. Зараз відремонтовано близько 10 км (загальна протяжність 26 км)», – додав Юрій Бучко.

Дорога Бориня – Боберка є частиною так званого «Малого карпатського кола», що з’єднує Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області. Дорога веде до кордону з Польщею, де у перспективі планують збудувати новий пункт пропуску Боберка-Смільник (Smolnik). Асфальтувати дорогу від села Нижня Яблунька до Борині розпочали восени 2020 року. Влітку 2021 року на цій ділянці стався зсув, який пов’язали з тривалими дощами. Після обвалу проект її ремонту мали відкоригувати у плані водовідведення.

Тендер на капітальний ремонт дороги Бориня – Боберка за 420 млн грн виграла турецька компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл». Проект виготовили у ТОВ «Простір Інжиніринг». Замовником робіт на цій дорозі є департамент дорожнього господарства Львівської ОДА.