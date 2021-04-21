Дорога Бориня-Боберка зруйнувалась після зими

Мешканці чотирьох гірських сіл у Самбірському районі опинились в ізоляції через зруйновану ґрунтової дорогу Бориня–Боберка. Торік дорожники відремонтували невелику частину цієї дороги. Після зими мешканці сіл почали скаржитись на погіршення стану дороги та навіть створили спільноту у Facebook, де діляться фото та відео проблемної дороги. На скарги мешканців уже відреагували обласні чиновники – у Львівській ОДА пообіцяли відновити ремонт 4 км цієї дороги уже з наступного тижня. Однак коли дорогу відремонтують повністю наразі невідомо.

Ґрунтова дорога загального користування Бориня–Боберка має загальну протяжність 26 км і проходить вздовж чотирьох гірських сіл: Нижня Яблунька, Яблунька, Шандрович і Боберка біля кордону з Польщею. У цих селах проживає близько 8 тисяч мешканців. Торік компанія «Онур» проклала асфальт на 4,2 км цієї дороги, однак взимку роботи припинили.

Як розповів ZAXID.NET місцевий житель села Боберка Андрій Гливчак, навесні стан дороги в рази погіршився – нею фактично стало неможливо проїхати.

«Техніку пригнали кілька тижнів тому, вона постояла кілька днів і її забрали. Сказали, що погодні умови не дозволяють робити ремонт. Але торік вони розкопали 5 км дороги, і зараз там утворилось болото. Так і загалом там вся дорога аж до кордону в жахливому стані. Ця дорога взагалі ніколи не ремонтувалась і навіть не посипалась щебенем. Цієї зими, коли чистили дорогу від снігу, посипали дорогу сіллю. І ця сіль пороз’їдала ґрунт і дорога взагалі зруйнувалась», – розповів Андрій Гливчак.

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Автобуси на дорозі Бориня–Боберка постійно застряють у болоті (відео Олексія Костіва)

За його словами, чотири гірські села фактично залишились ізольованими через поганий стан дороги.

«Маршрутка Львів–Боберка вже більше місяця до нас не їздить. Наші сільські автобуси їздять, але трактори постійно їх тягають, люди штовхають. У нас переважно, хто має автомобілі на українській реєстрації, стараються не їхати в село, а деінде лишають машини. Та у нас переважно на польській реєстрації машини, і їх не так шкода. Але все одно і піддони пробивають, і бампери відривають. Пошта до нас в село не може доїхати. А був період, що у нас не було борошна в селі, з хлібом були проблеми, олією та з іншими важливими товарами, бо не могли до нас доїхати машини. А якщо комусь стане погано, то як «швидка» доїде, чи пожежна машина? Добре, що у нас вертоліт у Львівській області є, може, на стадіоні сяде. Але до стадіону теж треба доїхати, не будуть ж люди нести», – обурюється місцевий мешканець.

Мешканці гірських сіл створили у Facebook групу «Дорога виживання», де публікують фото та відео поганого стану їхньої дороги. Окрім того, мешканці звернулися до старост своїх сіл, ОТГ та ЛОДА з проханням продовжити ремонт дороги.

Дорога Бориня-Боберка у Самбірському районі (фото з Facebook-спільноти «Дорога виживання»)

У середу, 21 квітня, заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко повідомив, що на ремонт дороги Бориня-Боберка необхідно 420 млн грн. Цього року з держбюджету передбачено лише 50 млн грн на ремонт 4 кім цієї дороги, а з обласного бюджету грошей не виділятимуть взагалі.

«З державного дорожнього фонду на ремонтні роботи командно залучили близько 38 млн. За ці кошти дорожники відремонтували 4,2 кілометра. Цього року з державного бюджету ми передбачили на продовження ремонтних робіт ще близько 50 мільйонів гривень. Ремонтні роботи стартують наступного тижня. Окрім того, розуміючи важливість ремонту дороги в повному обсязі і подальшу потребу в коштах, департамент дорожнього господарства скерував до центральних органів влади низку звернень щодо дофінансування об’єкту в цьому році в межах проекту «Мале карпатське коло» з державного бюджету у сумі 250 млн грн», – написав Бучко.

Він уточнив ZAXID.NET, що дорожники заново відремонтують і ту частину асфальтованої дороги, де утворилися зсуви.

«Там у двох місцях є просідання, бо там непевні ґрунти, гірська територія. Цього року там вже почалися роботи, але ми їх зупинили, бо було дуже волого. Як тільки там все підсохне, ми відновимо роботи і заново відремонтуємо ті відрізки», – сказав Юрій Бучко.

Зазначимо, що у Боберці планують збудувати новий пункт пропуску з Польщею «Боберка – Смольник».