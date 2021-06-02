Обвал дороги стався у селі Нижня Яблунька, що поблизу Турки

На Львівщині стався зсув частини дороги Боберка – Бориня, яку почали ремонтувати ще минулого року. Дорога у селі Нижня Яблунька, що неподалік Турки, осунулась через тривалі дощі, тож проект її ремонту мають переробити.

Дорога Боберка – Бориня є частиною так званого «Малого карпатського кола», що з’єднує дорогами Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області. Дорога веде до кордону з Польщею, де у перспективі планують збудувати новий пункт пропуску «Боберка – Смольник».

Про зсув на дорозі Боберка – Бориня у селі Нижня Яблунька, що поблизу Турки, 1 червня повідомив депутат Самбірської районної ради Роман Думич. За його словами, обвал стався через тривалі дощі.

Заступник голови ЛОДА Юрій Бучко повідомив ZAXID.NET, що ця ділянка дороги ще не здана в експлуатацію, але після обвалу проект її ремонту мають відкоригувати.

«Це незавершений ремонт. Дорогу продовжують ремонтувати ще з минулого року. Торік тут проклали вирівнюючий шар асфальту, який і обвалився. Це гірська дорога, тут складна геологія, тож після цього інциденту будемо коригувати проект», – розповів Юрій Бучко.

У середу, 2 червня, у Львівській ОДА запланована нарада спільно з обласним департаментом дорожнього господарства, підрядником та проектантом, де запропонують внести зміни до проекту, зокрема влаштувати додаткове водовідведення.

«Щодо цієї ділянки, то дорога ще не здана в експлуатацію, кошти не заплачені, тому проектанти мають запропонувати конструктивне рішення, після чого підрядник зможе відновити ремонт», – додав Юрій Бучко.

Нагадаємо, що капітальний ремонт 26-кілометрової дороги Боберка – Бориня за 419,5 млн грн виконує «Онур Конструкціон Інтернешнл». Проект виготовили у ТОВ «Простір Інжиніринг». Її почали ремонтувати торік восени, а взимку роботи припинили, через що мешканці чотирьох сіл опинились в ізоляції.