Один з мостів, який планують відремонтувати

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області у п'ятницю, 12 січня, уклала договір з ТОВ «Автомагістраль-Південь» на ремонт п'яти мостів на дорозі державного значення Сколе-Славське. Вартість робіт становить 139,9 млн грн. На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що мости відремонтують до кінця 2024 року.

Зазначимо, що вперше тендер на ремонт мостів оголошували 2021 року. Тоді в аукціоні також перемагало ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке було єдиним учасником торгів. Компанія планувала виконати роботи за 59,7 млн грн. Договір розірвали у листопаді 2023 року. У додатковій угоді про розірвання договору йдеться, що підрядник не розпочав ремонт та не отримував коштів. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у 2023 році зазначали, що відкоригували тендер і збільшили витрати, оскільки зросла вартість будівельних робіт. Крім цього, замовник вирішив замінити залізобетонні конструкції мостів на полімербетон.

За висновками експертів, всі п'ять мостів є непрацездатними. Згідно з технічною документацією, підрядник має відремонтувати опорні та прогонові конструкції, прокласти дорожнє полотно, облаштувати бордюри та бар'єрну огорожу. Крім цього, планують відновити укісні стінки, розчистити та укріпити річище під спорудою.

Перший з мостів, який розташований біля села Коростів, має 24,5 м довжини, і приблизно 12 м ширини. Після ремонту термін його експлуатації має становити 52 роки. Через приблизно кілометр розташований ще один міст, який має відремонтувати підрядник. Його довжина – 6,5 м, ширина – 8 м. Через аварійний стан конструкцію потрібно оглядати щомісяця та окремо після кожної зливи. У тендерній документації йдеться, що фундамент мосту підмитий. Термін експлуатації після ремонту – 21 рік.

Третій міст розташований у самому селі Гребенів. Його довжина – 6 м, ширина – 8 м. Одна з підпірних стінок впала. У проекті зазначають, що міст не має поручнів та тротуарів. Після капітального ремонту він має слугувати 26 років. Четвертий перехід має приблизно 12,5 м довжини та 7 ширини. Частина конструкцій мосту зруйнована або ж пошкоджена. Після ремонту термін експлуатації має становити 26 років. П'ятий міст через річку Зелем'янка, який планує відремонтувати підрядник, має 26,7 м довжини й 8 м ширини. Після ремонту термін експлуатації має становити 17 років.

За перемогу в тендерному аукціоні також змагалося київське ТОВ «Мост девелопмент», яке запропонувало провести ремонт за 128,5 млн грн. Замовник відхилив пропозицію, оскільки компанія не надала всіх документів. Переможець торгів ТОВ «Автомагістраль-Південь» зареєстроване в Одесі й працює з 2006 року. Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, керівником є Микола Тимофєєв, а кінцевим бенефіціарним власником – Олександр Бойко. Сайт «Наші гроші» розповідав, що компанія може перебувати під контролем бізнесмена Олександра Жукова, який є колишнім тестем російського олігарха Романа Абрамовича. Крім цього, він належить до оточення мера Одеси Геннадія Труханова.

Основним видом діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь» є будівництво доріг і автострад. У 2024 році підприємство перемогло у державних тендерах на понад 640 млн грн. Зокрема, компанія, за 1,2 млн грн ремонтуватиме дорогу «Миколаїв – Городок – Жовква – Кам'янка-Бузька – Бібрка» та за 499 млн грн міст на дорозі «Добропілля – Лиман», що за кілька десятків км від лінії фронту на Донеччині. У 2023 році ТОВ «Автомагістраль-Південь» отримало державних підрядів на 25, 3 млрд грн. До повномасштабного вторгнення компанія отримала від Укравтодору найбільші підряди у межах «Великого будівництва».

Компанія має низку відкритих кримінальних справ. Зокрема, у на YouControl можна знайти ухвалу Печерського суду щодо справи про привласнення майна та підроблення документів. У матеріалах йдеться, що ТОВ «Автомагістраль-Південь» у грудні 2017 року перемогло в аукціоні на ремонт дороги «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка» вартістю понад 602 млн грн і завищило ціни на оренду будівельної техніки, товарів та послуг. Держаудитслужба встановила, що компанія внесла до акту виконаних робіт ремонт, якого не було, й завищила вартість закупівлі на 2,3 млн грн. Крім цього, ТОВ «Автомагістраль-Південь» уклало з іншими компаніями фіктивні договори оренди будівельної техніки та значно дорожче купувало бетон. За матеріалами справи, за 2020 рік підприємство могло привласнити 330 млн грн.

Жовтневий районний суд Харкова розглядав справу щодо порушення правил будівництва, через яке обвалився міст у 2019 році в Харкові. Тоді його ремонтувало ТОВ «Автомагістраль-Південь». Вже у 2020 році компанію звинувачували в привласненні бюджетних коштів під час ремонту дороги «Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари» на Одещині. ТОВ «Автомагістраль-Південь» повинне було провести роботи за 352,5 млн грн. Однак підрядник не виконав умови договору та вніс неправдиву інформацію до довідки про виконані роботи.

В ухвалі Дзержинського районного суду Кривого Рогу за 2021 рік йдеться, що посадовці ТОВ «Автомагістраль-Південь» у змові із представниками Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області умисного завищили на 340% від ринкової:вартість піску та незаконно видобували його для будівництва дороги. Крім цього, правоохоронці розслідували загибель 46-річного працівника ТОВ «Автомагістраль-Південь» через порушення вимог охорони праці. Зазначимо, що вироків у вищезгаданих справах немає.