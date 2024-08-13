Правоохоронці провели 70 обшуків у трьох країнах

Українські правоохоронці разом з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова і Румунії викрили мережу міжнародних шахрайських колцентрів. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у Офісі генерального прокурора та Національній поліції України.

Правоохоронці встановили, чотири шахрайські колцентри, у яких працювало близько 400 людей віком від 20 до 45 років, функціонували на території Молдови. Шахраї пропонували вкласти гроші в псевдоброкерські проєкти та обіцяли високі заробітки після невеликих інфестицій. Після цього оператори шахрайських колцентрів пропонували встановити на телефони мобільні додатки. Через них шахраї отримували доступ до банківських рахунків та переводили звідти гроші. Загалом шахраям вдалося ошукати людей, переважно громадянам Румунії, приблизно на 1,2 млн євро.

«В рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей», – йдеться у повідомленні.

7 серпня 2024 року правоохоронці України, Румунії та Республіки Молдова одночасно провели спецоперацію з ліквідації діяльності шахрайських колцентрів. Українські та європейські правоохоронці здійснили 70 обшуків у трьох країн. Зокрема, слідчі дії відбувались у приміщеннях колцентрів, офісних будівлях, а також за місцями проживання фігурантів. 9 із цих обшуків провели в Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 тис. доларів США. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.

Загалом на території Молдови затримали 12 учасників організованої злочинної групи, у тому числі двох громадян України. Згідно з молдавським кримінальним законодавством, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі правоохоронці встановлюють особи всіх причетних до шахрайської схеми.