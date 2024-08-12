Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави

У Харкові правоохоронці викрили шахрайський колцентр, де громадян Латвії ошукали майже на 11 млн грн. Учасники схеми телефонували латвійцям і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Зловмисники встановлювали на комп’ютерах іноземців особистий кабінет шахрайської платформи, повідомили у пресслужбі Національної поліції 12 серпня.

«Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили й наповнили контентом інтернетсайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адміністрували для створення у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається і їхні кошти дійсно залучені у фінансові інвестиції», – ідеться у повідомленні.

У разі, якщо потерпілі хотіли вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що треба зачекати, бо скоро буде зріст акцій і потрібні кошти, щоб реалізувати транзакцію. Насправді ж, кажуть поліцейські, перераховані гроші надходили на криптовалютні гаманці зловмисників, які ті згодом виводили у готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Організатором схеми виявився 27-річний харків’янин, який залучив до участі ще сімох учасників. Поліцейські провели двадцять обшуків, під час яких затримали пʼятьох підозрюваних, включаючи організатора. Під час обшуку правоохоронці також вилучили документи й техніку з контактами й листування з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, близько 160 тис. доларів, 250 тис. грн та п’ять елітних авто.

Затриманим оголосили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 ККУ), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ККУ). Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.Досудове розслідування триває. Особи трьох інших учасників шахрайської оборудки встановлюють правоохоронці.