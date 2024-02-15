Оператори кол-центру представлялися працівниками банків

У Тернополі правоохоронці викрили великий міжнародний шахрайський кол-центр, який щомісяця на іноземцях заробляв до 100 тис. доларів. Учасники схеми телефонували до громадян інших країн і представлялися співробітниками фінансових установ. Під час розмов вони випитували в людей їх банківські реквізити, а потім знімали звідти гроші. Попередньо встановлено 16 іноземців, які стали жертвами кол-центру.

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та тернопільські поліцейські виявили, що в одному із великих офісних центрів працював шахрайський кол-центр. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що люди, які працювали там, спеціалізувалися на шахрайському заволодінні грошима в іноземців.

Представляючись співробітниками банків, різних страхових, зловмисники випитували в людей їх банківські рахунки та особисті дані. Для цього використовували як психологічні методи впливу, так і розроблену заздалегідь інструкцію. Для кращої комунікації остання була прописана польською та словацькою мовами.

«Отримавши усі необхідні дані, правопорушники переводили валюту на окремі електронні гаманці та банківські картки. Далі одержані гроші конвертували в готівку на території України», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань в четвер, 15 лютого.

Під час обшуків вилучили понад 100 телефонів

Також оператори кол-центру пропонували громадянам країн ЄС ще одну шахрайську схему — інвестувати гроші у так звані «брокерські» проекти із високим і швидким прибутком. Щомісячний дохід шахрайського міжнародного кол-центру становив близько 100 тис. доларів. Наразі слідство встановило, що за такою схемою зловмисники ошукали 16 громадян Польщі, Чехії та Словаччини.

Під час обшуку в офісному центрі 13 лютого правоохоронці вилучили компʼютери, більше сотні мобільних телефонів, «чорнову» документацію та записи. Наразі поліцейські встановлюють організаторів міжнародної шахрайської схеми та інших причетних осіб. Порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство в особливо великих розмірах).