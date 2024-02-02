Запоріжці приїхали в Івано-Франківськ у 2023 році і організували в місті шахрайську схему

Правоохоронці затримали трьох жителів Запорізької області, які займалися шахрайством в Івано-Франківську. Вони ламали сторінки користувачів соцмереж і з них розсилали повідомлення з проханням позичити кошти. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили в обласній прокуратурі 2 лютого, запоріжці приїхали в Івано-Франківськ у 2023 році і організували в місті шахрайську схему.

«Вони зламували сторінки користувачів соцмереж і з них розсилали повідомлення з проханням позичити кошти. Під видуманим приводом зловмисники просили про терміновий переказ на банківську картку. Наразі вже встановлено понад десяток потерпілих, яких підозрювані ошукали на майже півсотні тисяч гривень», – інформують у прокуратурі.

Під час досудового розслідування у помешканнях підозрюваних в Івано-Франківську та Запоріжжі провели обшуки. Вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, телефони, гроші та «чорнові» записи. Запоріжцям обиратимуть запобіжні заходи. За шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.