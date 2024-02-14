Прикарпатка перерахувала шахраям 110 тис. грн за переїзд у Велику Британію
Поїздка не відбулась, аферист видалив свій акаунт
Інтернет-шахраї видурили у 38-річної мешканки Прикарпаття 110 тисяч гривень. Гроші прикарпатка перерахувала за послугу перевезення до Великої Британії.
Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 14 лютого, жінка відгукнулася на оголошення перевізників про трансфер до Великої Британії у Telegram. Свої послуги шахраї оцінили у 110 тис. грн.
«Потерпіла кількома платежами перерахувала гроші на рахунок шахраїв. Однак поїздка не відбулась, аферист видалив свій акаунт», – інформують у поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст. 190 Кримінального кодексу Укарїни (шахрайство). Санкція статті передбачає штраф від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 200 до 240 годин, виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.