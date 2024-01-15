Правоохоронці радять не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах

Жертвою шахраїв стала 32-річна мешканка Калуського району. Під час купівлі квитка на автобус шахраї вивели з її банківської картки 43 тис. грн.

Як повідомили в Головному управлінні поліції Івано-Франківської області 15 січня, жінка вирішила придбати квиток на автобус онлайн та здійснила за нього оплату. Після цього їй зателефонував нібито водій автобуса і сказав, що вона перерахувала кошти на неправильний рахунок.

«Аферист повернув потерпілій гроші за попередній квиток. А для замовлення нового квитка, шахрай скинув їй фішингове посилання, за яким жінка перейшла та ввела дані до банківської картки. Після проведеної операції аферисти списали з карти 43 тисячі гривень», – інформують у поліції.

Після втрати грошей жінка намагалася зв’язатись із шахраями, однак їх номер телефону вже був заблокований.

Правоохоронці радять не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах, нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код і перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компанії.