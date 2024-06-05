Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

На Закарпатті правоохоронці затримали організатора та 18 учасників шахрайського кол-центру, які представлялися працівниками банків і виманювали гроші у громадян Євросоюзу. Їм вдалося ошукати 17 людей, які втратили понад 13 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 5 червня, кол-центр з комп’ютерною технікою та клієнтською базою в орендованому приміщенні організував 29-річний житель Кривого Рогу. Операторами були місцеві мешканці.

«Працівники представлялися співробітниками банківських установ, вводили потерпілих в оману та одержували доступ до їх рахунків через програму віддаленого доступу. Після цього виводили кошти на підконтрольних їм осіб і отримували можливість розпоряджатися грошима на власний розсуд», – розповіли у прокуратурі.

Жертвами шахраїв стали 17 громадян країн ЄС, які втратили понад 13 млн грн. За даними правоохоронців, ошуканих людей може бути більше, а сума завданої їм шкоди – близько мільйона доларів.

Під час 40 обшуків на території Ужгородського та Мукачівського районів, а також в Дніпропетровській області слідчі вилучили сотні одиниць техніки, банківські картки, чорнові записи, майже 50 тис. доларів готівки і 12 автомобілів. Організатору, двом його пособникам та адміністратору кол-центру обрали запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Клопотання про арешт інших учасників невдовзі розгляне суд.

За створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.