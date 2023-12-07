Кол-центр у Чопі організували четверо чоловіків з Кривого Рогу

У місті Чоп поліція припинила роботу шахрайського кол-центру, в якому працювали понад 30 операторів. Вони представлялися працівниками банку і виманювали в людей гроші з банківських карток. Організаторам афери загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 7 грудня, кол-центр у Чопі організували четверо чоловіків з Кривого Рогу. Потенційним жертвам дзвонили понад 30 операторів.

«Працювали за наступною схемою: представлялися співробітниками банку та повідомляли, що з картки особи відбулося зняття коштів. Задля убезпечення їх фінансового рахунку пропонували допомогу і виманювали конфіденційну інформацію. Надалі – обнуляли онлайн-гаманці потерпілих», – інформують у поліції.

Під час обшуків у кол-центрі правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку. Організаторам афери загрожує до п’яти років позбавлення волі. Поліція встановлює осіб, які постраждали від дій шахраїв.