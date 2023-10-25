Правоохоронці встановлюють імовірних спільників та перевіряють інформацію щодо ошуканих людей

У Береговому на Закарпатті поліцейські заблокували діяльність шахрайського кол-центру. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи та банківські картки. У справі триває слідство. Про це у середу, 25 жовтня, повідомили у поліції Закарпаття.

Правоохоронці встановили, що кол-центр займався виманюванням грошей в іноземців. Відомо, що організаторка схеми разом із ще трьома спільниками орендувала для ведення незаконного бізнесу офісне приміщення та обладнала його компʼютерною технікою. В подальшому до схеми вона залучила ще близько 15 осіб, які працювали операторами. Кожен із них підписував договір про нерозголошення інформації про діяльність кол-центру.

«Дотримуючись наданих фігуранткою вказівок та інструкцій, оператори телефонували жителям сусідніх європейських країн та пропонували їм придбати трейдинг-курси з інвестування грошей за вигідними умовами», – повідомляють деталі у поліції Закарпаття.

Зацікавлений пропозицією клієнт, перейшовши за фішинговим посиланням, мав ввести свої банківські реквізити і таким чином авторизуватися у системі. Натомість, замість прибутків від інвестування, потерпілі втрачали не тільки доступ до своїх фінансових активів, але й позбувалися усіх заощаджень на банківських рахунках.

У приміщенні кол-центру провели обшуки і вилучили всю комп’ютерну техніку, чорнову документацію та банківські картки фігурантів. Наразі правоохоронці встановлюють імовірних спільників та перевіряють інформацію щодо ошуканих людей.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в умовах воєнного, що завдало значної шкоди). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років.