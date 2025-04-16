Підриємиця укладала фіктивні договори про надання послуг муніципальної няні

35-річна мешканка міста Миколаїв на Львівщині підробила документи та отримала виплати за державною програмою «Муніципальна няня». Обвинувачена заволоділа майже 700 тис. грн з державного бюджету у вигляді компенсації за послугу няні, якої насправді не надавала.

Як повідомили у середу, 16 квітня, в поліції Львівщини, 35-річна мешканка міста Миколаїв підшукувала батьків із малолітніми дітьми для укладання з ними фіктивних договорів щодо надання послуг догляду за дітьми. При цьому вона використовувала печатку та особисті дані фізичної особи-підприємця.

Насправді ж за дітьми жінка не доглядала, а подавала сфальсифіковані акти про надання послуг «муніципальної няні» в управління соцзахисту та безпідставно отримувала виплати з держбюджету. Загальна сума збитків, завданих бюджету районної адміністрації, становить майже 700 тис. грн.

Мешканці Миколаєва повідомили підозру в шахрайстві та підробці документів (ч.2 ст.190 та ч.3 ст.358 ККУ). На сьогодні розслідування справи завершили, матеріали скерували до суду. Винуватиці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.