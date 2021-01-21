Програма «Муніципальна няня» в Україні працює вже два роки. За цей час держава виплатила понад 20 млн грн компенсації майже трьом тисячам львів’ян за догляд за дітьми до трьох років.

ZAXID.NET пояснює, що потрібно зробити батькам, аби скористатися «муніципальною нянею» у Львові, хто може претендувати на компенсацію та на яку саме.

Хто така «муніципальна няня» та скільки їй платять

«Муніципальна няня» – урядова програма, яка дозволяє батькам дитини до трьох років отримати компенсацію по її догляду. Йдеться не лише про послуги саме няні: «муніципальною нянею» може бути будь-яка людина, оформлена як ФОП із потрібними КВЕДами (97.00 та 88.91), або ж юридична особа (КВЕДи 78.20, 85.10), наприклад, приватний дитячий садок. Бути «нянею» не можуть лише батьки або опікуни дитини та комунальні чи державні дитсадки.

«Няня»-ФОП може одночасно доглядати лише за трьома дітьми, виняток є тільки для багатодітних родин. «Няня»-юрособа може доглядати одночасно максимум за 10 дітьми.

Компенсація виплачується щомісячно за попередній місяць у розмірі прожиткового мінімуму для дитини, який встановлений з 1 січня поточного року. У 2021 році це 1921 грн. Проте якщо «няні» батьки платять менше, то й компенсація буде відповідна.

Подвійну суму компенсації отримають батьки тяжко хворих дітей:

з інвалідністю;

з тяжкими перинатальними ураження нервової системи;

з тяжкими вродженими вадами;

з рідкісними орфанними захворюваннями;

з онкологією та онкогематологічними хахворюваннями;

з ДЦП;

з тяжкими психічними розладами;

з цукровим діабетом І типу;

з гострими або хронічними захворюваннями нирок ІV ступеня;

тих, які потребують трансплантації;

паліативних хворих.

В Україні та у Львові зокрема вже є садки та няні, які самі пропонують свої послуги в межах урядової програми та допомагають оформити необхідні документи. Коли львів’янка Мар’яна Вербовська-Тузяк вирішила віддати свого дворічного сина в приватний садочок, там їй відразу запропонували оформити компенсацію.

«Ціна приватних садків коливається від 4,5 до 5,5 за місяць за півдня. Повний день коштує орієнтовно від семи тисяч. Влітку ми вирішили водити сина на півдня з 9:00 до 14:00. У садку нам відразу розказали, що ми можемо скористатися програмою "Муніципальна няня" і відшкодовувати приблизно 1700 гривень (прожитковий мінімум у 2020 році). У садку нас проінструктували і дали потрібні документи», – розповіла вона ZAXID.NET.

Є няні, які пропонують свої послуги на декілька годин на місяць – лише в межах суми компенсації. Наприклад, благодійний фонд «Коровай» надає безкоштовну юридичну допомогу по урядовій програмі та допомагає знайти таку «муніципальну няню».

Хто може претендувати на компенсацію

Право на компенсацію за програмою «Муніципальна няня» мають всі батьки чи опікуни, які законно проживають в Україні, незалежно від громадянства. Проте з 2 жовтня 2020 року її надають лише тим сім’ям, у яких офіційно працюють обоє батьків – як наймані працівники або як ФОПи. Винятками є батьки важкохворих дітей, багатодітні сім’ї та батьки з інвалідністю І або ІІ групи.

«У нас була проблема з тими сім’ями, у яких хтось із батьків перебуває в декретній відпустці за основним місцем роботи й одночасно є ФОПом. Ми скерували запит у міністерство, аби отримати роз’яснення, як поводитися в таких випадках, оскільки в постанові це чітко не регульовано. І в міністерстві відповіли, що такі батьки не мають права на компенсацію», – розповідає ZAXID.NET заступниця начальника управління соцзахисту Львівської міськради Леся Дронь.

Які документи і куди подавати

Як пояснює Леся Дронь, пакет документів з 1 січня 2021 року у відділи соцзахисту можна надіслати поштою або в електронному вигляді – через урядовий сайт або портал «Дія» із накладенням електронного підпису. Паперові варіанти документів можна також подати через ЦНАПи. Усі документи мають бути оформлені на одного з батьків, їх потрібно подати впродовж місяця після укладення договору з «муніципальною нянею».

Згідно з урядовою постановою, для отримання компенсації потрібно надати такі документи в паперовому вигляді:

заява про надання компенсації послуги – стандартна за формою заява для отримання соціальної виплати;

заява про перерахування коштів для компенсації послуги із зазначенням рахунку в банку;

копія договору одного з батьків з муніципальною нянею: затвердженої форми договору немає, проте в ньому мають вказуватися назва послуги, її обсяг, інформація про няню, дітей, за якими вона доглядає, у тому числі адреси місць проживання (місце перебування – для «нянь»-юросіб), умови та строк догляду, вартість, періодичність оплати;

квитанція про оплату послуги або виписка з рахунку;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія паспорта одного з батьків, з яким підписано договір, а для іноземців – копія документа, що посвідчує проживання в Україні;

копія ідентифікаційного коду;

для опікунів – копія рішення про встановлення опіки над дитиною;

копія довідки про важке захворювання дитини (у разі потреби), а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку про інвалідність;

копія трудової книжки та документа з місця роботи, що підтверджує надання декретної відпустки, а для ФОПів – копія довідки за формою ОК-7;

для батьків, які мають інвалідність, – копія довідки про встановлення інвалідності.

В електронному вигляді подають ті самі документи, крім копії паспорта та ідентифікаційного коду, дані з яких отримуються через електронний підпис. Якщо після народження дитини хтось із батьків змінив прізвище, наприклад, після розлучення, тоді додатково потрібно подати документ, який підтверджує причину зміни.

«Якщо якусь скан-копію батьки не завантажують, відділ соцзахисту самостійно зв’язується з відповідною базою даних для отримання потрібних відомостей – заходить у базу даних Мін’юсту, реєстр народжених і звіряє свідоцтво про народження дитини. Інформацію про "муніципальну няню" також перевіряють – чи є вона ФОПом або юридичною особою, що надає певний вид послуг», – розповідає Леся Дронь.

Мар’яні Вербовській-Тузяк імпонувала ідея подавати документи онлайн та не ходити самостійно до відділу соцзахисту. Проте, каже вона, якщо документи з якоїсь причини не долучаться, заяву відхилять або якийсь документ не підійде – ходити в соцзахист все ж доведеться.

«Це дуже помічна ініціатива, але дуже недосконала процедура отримання відшкодування. Однозначно було б добре удосконалити систему подачі документів онлайн, бо поки що це складно і нелогічно, також було б добре мати особистий кабінет, у якому можна відслідковувати статус документів та додавати ті, яких бракує. Тому підготуйтеся до того, що вам потрібен буде ресурс дискутувати і доводити кожну деталь, ходити у відділ соцзахисту», – говорить Мар'яна.

Леся Дронь каже, що всім охочим у відділах соцзахисту можуть надати консультацію щодо оформлення компенсації за попереднім записом. Адреси та контакти відділів соцзахисту в кожному районі Львова можна переглянути на сайті ЛМР.

Як і коли нараховується компенсація

Після затвердження пакету документів надалі батьки мають подавати щомісяця до 5 числа квитанцію про оплату послуг «муніципальної няні» попереднього місяця. На підставі цієї квитанції до 10 числа відділ соцзахисту нараховує компенсацію на банківський рахунок, вказаний у заявці.

«Якщо батьки не змогли подати квитанцію в одному місяці, то наступного місяця можуть подати дві і отримати компенсацію за два місяці. Якщо не подадуть квитанцію взагалі, то компенсації не отримають», – говорить Леся Дронь.

Компенсація призначається на період, вказаний у договорі з «муніципальною нянею». Якщо договір продовжується, потрібно додатково подати заяву для продовження відшкодування. В урядовій постанові також зазначається, що ця компенсація не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання інших видів соціальної допомоги.