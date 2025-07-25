Митнику інкриміновано зловживання службовим становищем та службове підроблення

Інспектора Львівської митниці викрили на організації схеми безперешкодного ввезення товарів в Україну. Він оформив авто, де був товар на 2,3 млн грн, як порожнє, і держава недоотримала 750 тис. грн митних платежів.

Як вказано у повідомленні Львівської обласної прокуратура за 25 липня, повідомлено про підозру державному інспектору митного поста «Яворів» Львівської митниці. За даними слідства, митник організував незаконну схему безперешкодного ввезення товару вартістю 2,3 млн грн на територію України без проведення митних формальностей. Підозрюваний знав, що в авто є товар, який підлягає декларуванню, але вніс до системи недостовірні відомості про відсутність вантажу. Через незаконні дії митника держава недоотримала 750 тис. грн митних платежів.

Митнику інкриміновано зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.