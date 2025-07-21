Юрій Болоховець є гендиректором ДП «Ліси України» зі жовтня 2023 року

Правоохоронці оголосили підозру в незаконному збагаченні генеральному директору державного підприємства «Ліси України». Про це в понеділок, 21 липня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Викрито одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства “Ліси України”. Він державний службовець категорії “А”. І за цим статусом – особлива відповідальність», – написав Кравченко.

Генпрокурор не назвав імені держслужбовця, однак ДП «Ліси України» зі жовтня 2023 року очолює Юрій Болоховець.

Затриманому оголосили підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

«У 2021 році, перебуваючи на посаді Голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи. Серед них – квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася фігурантом. За даними НАЗК, різниця між офіційними доходами й набутим майном – 7,9 млн грн», – ідеться в повідомленні.

За даними Державного бюро розслідувань, під час досудового розслідування встановлено, що лише за 2021 рік він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, восьми земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.

З метою приховати реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 млн грн, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені «номінального» власника.

Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту – використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб.

На своїй фейсбук-сторінці Юрій Болоховець 21 липня опублікував допис, в якому заявив, що власником квартири, яку орендує його родина, є підприємець.

«Станом на 2021 рік у нього (власника квартири, – ред.) був більш ніж достатній офіційний дохід для купівлі нерухомості. Власник квартири володіє не одним об’єктом нерухомості та здає їх в оренду. Квартира орендується моєю дружиною за ринковою вартістю, інформація про оренду завжди вносилася в декларацію про доходи», – ідеться в повідомленні.