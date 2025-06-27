Вручення підозри колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України. Йому інкримінують незаконне збагачення на суму понад 97 млн грн. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 27 червня.

Правоохоронці традиційно не вказують імені фігуранта, але імовірно йдеться про 52-річного Артура Ємельянова.

У відомстві пригадують, що у грудні 2024 року посадовець вже отримував підозру за двома статтями КК України, зокрема: участь у злочинній організації, участь у злочинах, вчинюваних такою організацією(ч. 1 ст. 255), а також в одержанні хабаря (ч. 2 ст. 368).

Слідчі з’ясували, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до злочинної організації зі суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, працівників судів та інших осіб, які за хабарі ухвалювали потрібні рішення.

«Вони за хабарі виносили потрібні рішення, переважно у господарських спорах. Організатор бізнесу – колишній голова Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ і передавав їх на розгляд виключно своїм суддям, які виконували побажання замовників», – ідеться в повідомленні.

Після цього НАЗК провело моніторинг способу життя колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. За його результатами у посадовця виявили необґрунтованих доходів на суму понад 97 млн грн, які він та його довірені особи не могли отримати легальним шляхом.

За час роботи заступником очільника Вищого господарського суду родичі підозрюваного стали власниками елітного майна та корпоративних прав. Йдеться про:

шість квартир,

п’ять гаражів,

по одному нежитловому приміщенню в елітних київських ЖК «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall»,

три автомобілі,

13 земельних ділянок,

корпоративні права у двох компаніях,

60 тис. доларів на банківських рахунках.

З’ясувалось, що для легалізації незаконних доходів суддя залучив своїх близьких, які вели фіктивну підприємницьку діяльність. У своїй декларації посадовець вказував штучні й не підтверджені доходи родичів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога та інше. Надалі за ці гроші купували згадані активи з метою приховування їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних.

Колишньому заступнику голови Вищого госпсуду повідомили про підозру у набутті активів, вартість яких у понад 6 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу з особистого зобов’язання на більш суворий.

Триває досудове розслідування. У межах міжнародного співробітництва здійснюється збір доказів незаконного набуття фігурантом та його родичами активів не лише на території України, а й за кордоном – зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ.

Також дії фігуранта та його довірених осіб перевіряються на наявність ознак легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

«Нагадаємо, що вказана особа на сьогодні утримується під вартою в рамках іншого кримінального провадження, яке розслідується Державним бюро розслідувань за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора. Так, фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України», – ідеться в повідомленні.

У межах цього ж кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру чинному судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Що відомо про Артура Ємельянова

Ємельянов раніше обіймав посаду заступника голови Донецького обласного господарського суду, а за часів президентства Віктора Януковича отримав посаду у Вищому господарському суді. Суддівською діяльністю Ємельянов займався до 2017 року, а отримував зарплату до 2021 року. У 2021 році Вища Рада правосуддя звільнила його за тиск на суддів. Після цього Ємельянов працював адвокатом.

Він є фігурантом низки журналістських розслідувань. У 2017 році журналісти виявили у його колишньої дружини елітну нерухомість у Туреччині, ОАЕ, Австрії, Німеччині. Ідеться про вілли, квартири та готельні комплекси. Більшу частину майна Світлана Ємельянова придбала перед розлученням.