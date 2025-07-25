Один із будинків на вул. Стрийській, який був пошкоджений через ракетну атаку у 2023 році

Правоохоронці проводять розслідування щодо закупівлі вікон для будинку на вул. Стрийській, який постраждав від російського ракетного удару. Вручено підозри посадовцям, які у 2023 році координували екстрене відновлення цього об’єкта. Львівська міськрада відкидає підозри у зловживанні.

У рамках кримінального провадження вручено підозри керівнику ЛКП «Рембуд» Олегу Поліщуку, заступниці голови Франківської районної адміністрації Ользі Струмеляк та голові Галицької районної адміністрації Галині Гладяк.

СБУ підозрює, що директор ЛКП міг завищити вартість матеріалів під час аварійно-відновлювальних робіт, а посадовиці райадміністрацій погодили підроблену документацію, через що підряднику перерахували гроші за завищеними цінами. Управління СБУ у Львівській області 25 липня повідомило про підозри за такими статтями ККУ:

посадовцям райадміністрацій за ч. 1, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

директору комунального підприємства за ч. 4 ст. 191 (розтрата чужого майна, вчинена у великих розмірах).

Вручено підозри посадовцям, які у 2023 році координували екстрене відновлення будинку на вул. Стрийській (фото СБУ)

Львівська міськрада 25 липня повідомила, що максимально сприятиме обʼєктивному розслідуванню, надає усі документи та пояснення правоохоронцям. Мер Львова Андрій Садовий також заперечив інформацію, що у міській раді проводять обшуки.

«Предметом уваги правоохоронців стали закупівлі вікон для трьох будинків на вул. Стрийській, які постраждали внаслідок російського обстрілу в липні 2023 року. Йдеться про десятки вікон. Варто уточнити, що це не звичайні металопластикові пакети. Закупівля та встановлення вікон для історичної будівлі в зоні ЮНЕСКО – це складна й дороговартісна процедура, яка здійснюється за індивідуальним замовленням під кожне вікно. Вона неможлива без погодження з консультативною історико-архітектурною радою. Кошторис робіт був погоджений у встановленому порядку та пройшов державну експертизу, як це передбачено законодавством», – повідомила ЛМР.

Загальна вартість відбудови та відновлення будинків після прильоту на Стрийській складає 147 млн грн. Слідство перевіряє, чи була обґрунтованою вартість матеріалів і послуг на суму 1,2 млн грн – у контексті різких коливань цін на ринку. За даними Львівської міськради, восени 2023 року відбувся різкий стрибок вартості більшості будівельних матеріалів.

«За чотири місяці вдалося здійснити величезний обсяг робіт – від термінових рятувальних заходів до комплексного ремонту будинків. Через характер ушкоджень і масштаби втрат рішення потрібно було приймати швидко. Але ми категорично заперечуємо припущення про зловживання. Кожен, хто бодай раз робив ремонт, знає, як стрімко змінюються ціни – іноді не щомісяця, а щодня. Тим більше в умовах воєнного часу, дефіциту матеріалів і обмеженої кількості підрядників. Ми завжди відкрито говорили: відбудова історичної спадщини – це складно і дорого. Але в цьому випадку йдеться не лише про вікна – йдеться про долі людей, які втратили свої домівки. Наш обов’язок – ці домівки відновити», – коментує заступниця директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ірина Оліярник-Павленко.