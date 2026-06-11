Тариф для населення планують підвищити з 28 до 65 грн

У четвер, 11 червня, комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» повідомило споживачів про намір змінити діючі тарифи на водопостачання та водовідведення. У разі ухвалення рішення, з 1 липня вода в місті може подорожчати втричі.

Наразі мешканці Івано-Франківська сплачують за кубометр водопостачання та водовідведення разом 28,2 грн. У травні водоканал попросив НКРЕКП підвищити тариф для населення до 53 грн. Однак регулятор відмовив, застосувавши з 1 червня тариф, встановлений станом на 24 лютого 2022 року.

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У КП «Івано-Франківськводоекотехпром» заявили, що діючі тарифи забезпечують всього близько 70% відшкодування вартості послуг і за результатами І кварталу 2026 року підприємство недоотримало близько 51,5 млн грн. Разом з тим витрати на електроенергію зросли на 24%, паливно-мастильні матеріали на 42%, оплату праці та єдиний соціальний внесок на 22%.

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Зважаючи на це, комунальне підприємство Івано-Франківської міськради просить з 1 липня підвищити тариф для бізнесу до 22 грн, а для населення – до 65,5 грн. Зауваження від мешканців міста прийматимуть тиждень на електронну скриньку водоканалу.