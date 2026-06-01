Нові тарифи вступили в дію 1 червня

У понеділок, 1 червня, в Івано-Франківську почали діяти нові тарифи на користування майданчиками для платного паркування. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міськради.

Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, тарифи залежать від зони паркування. У першій зоні (територія навколо ратуші) вони залишилися незмінними та становитимуть 30 грн/год., денний абонемент – 180 грн, місячний – 2800 грн.

На 10-15 грн подорожчала година паркування у другій, третій та четвертій зонах.

Друга зона паркування (від перехрестя вул. Галицька – Бельведерська до перехрестя вул. Грушевського – Вагилевича, а також вул. Шевченка (від вул. Січових Стрільців до вул. Гординського):

25 грн/год.;

150 грн – денний абонемент;

2500 грн – місячний абонемент.

Третя та четверта зони паркування (інші платні парковки громади):

20 грн/год;

120 грн – денний абонемент;

2100 грн – місячний абонемент.

Безоплатно можуть паркуватися учасники бойових дій, члени сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО та під час повномасштабного вторгнення РФ, учасники АТО/ООС, члени сімей зниклих безвісти, які брали участь у заходах для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ.

Для підтвердження права на безоплатне паркування представникам цих категорій потрібно залишити відповідне посвідчення (його завірену копію) на панелі автомобіля під лобовим склом.