Схема діяла в межах Першої паркувальної зони

Правоохоронці завершили розслідування схеми привласнення грошей з бюджету Івано-Франківська під час організації платного паркування в місті. Підприємиці та її спільнику загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у п’ятницю, 10 квітня, у 2018 році схему розробив 39-річний франківець, залучивши до неї 36-річну підприємницю, через яку уклали договір з Управлінням транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради щодо облаштування та обслуговування майданчиків для платного паркування у межах Першої паркувальної зони.

За умовами угоди, підприємиця щомісячно мала перераховувати до бюджету 40% доходу від надання послуг паркування. Щоб приховати реальні прибутки, підозрювані організували надходження безготівкових платежів через банківський термінал на підконтрольний рахунок. При цьому до бюджету перераховували значно менші суми.

«Унаслідок протиправних дій упродовж 2023 року бюджету Івано-Франківської міської ради завдано збитків на суму близько 350 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

У поліції не називають прізвищ підозрюваних. За матеріалами судового реєстру, йдеться про Уляну Сочавську та Ярослава Дарвая. Кримінальна справа призначена до судового розгляду на 6 травня.

Підозрюваним інкримінують ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.