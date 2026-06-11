Смертельна ДТП сталася у Добротвірській громаді

У середу увечері, 10 червня, у селі Сілець на Львівщині водій Škoda Octavia на смерть збив 61-річного велосипедиста, який раптово виїхав на дорогу.

За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, смертельна аварія сталася близько 22:30 на дорозі «Львів-Луцьк» неподалік села Сілець Добротвірської громади. 60-річний водій автомобіля Škoda Octavia, житель села Криве Шептицького району, здійснив наїзд на 61-річного велосипедиста, мешканця селища Добротвір, який виїхав на проїзну частину дороги.

Смертельна ДТП у селі Сілець

Унаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм загинув на місці. Обставини аварії встановлюють слідчі.

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