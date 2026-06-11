За скоєне зловмисникам загрожує до 25 років тюрми

Польські поліцейські затримали угрупування, яке підозрюють у викраденні двох 20-річних українців. Викрадачі погрожували українцям, били їх та вимагали гроші. За скоєне чотирьом зловмисникам загрожує до 25 років тюрми. Про це у четвер, 11 червня, повідомила поліція Польщі.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався у Вроцлаві в середині травня. Слідство встановило, що четверо викрадачів, видаючи себе за людей, готових допомогти, виманили одного українця на подвір’я на вулиці Бардзькій в одному із спальних районів, неподалік центру міста, а іншого викрали неподалік на вулиці Свірадовській.

Фото поліції

Після цього чоловіків силоміць посадили до автомобілів та перевезли до Старого міста, де незаконно утримували у підвалі одного з ресторанів. У повідомленні йдеться, що зловмисники погрожували їм, били, змушували надати доступ до банківських рахунків, а також позичати гроші у друзів та знайомих.

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Поліцейські встановили особи зловмисників, ними виявилися громадяни Казахстану, України та Тунісу, віком від 25 до 30 років. Фігурантів справи звинувачують у викраденні людей, збройному розбої та побитті.

Відео поліції

Наразі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 25 років позбавлення волі.