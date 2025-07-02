Польські правоохоронці затримали чотирьох українців за викрадення громадян Малі та Ефіопії

Польські правоохоронці викрили та затримали угрупування, яке підозрюють у викраденні мігрантів з Малі та Ефіопії. Злочинці катували викрадених людей та вимагали за них викуп. Про це у середу, 2 липня, повідомила поліція Польщі. Польський мовник RMF24 з посиланням на власні джерела стверджує, що правоохоронці затримали чотирьох громадян України. Найстаршій затриманій жінці 40 років, наймолодшому зловмиснику – 20.

Як повідомили правоохоронці, в середині червня Центральне бюро розслідувань поліції отримало від однієї з громадських організацій лист. У повідомленні вказувалось, що група людей утримувала у Польщі двох викрадених громадян Ефіопії. Злочинці вимагали за викрадених людей викуп у криптовалюті, а у разі відмови погрожували вбити полонених та продати їхні органи. Також у повідомленні містились фото зв’язаних оголених чоловіків.

«Згідно з повідомленнями, викрадачі застосували силу та погрози з використанням зброї. Вони забрали у жертв гроші та телефони, наказали їм роздягнутися, потім зв'язали їх і перевезли в багажнику. Родині одного з викрадених повідомили про необхідність сплати викупу», – йдеться у повідомленні польської поліції.

14 червня викраденим громадянам Ефіопії вдалося втекти з неволі. Оголених чоловіків біля міста Люблін помітив випадковий перехожий, який викликав поліцію та медичну допомогу. Завдяки свідченням потерпілих поліції вдалося встановити особи викрадачів, однак на той момент їм вже вдалося виїхати до Латвії. Там злочинці викрали ще трьох громадян Малі, до яких також застосовували тортури.

«Чоловіків зв'язали та замкнули в багажнику. Одну з жертв прив'язали до дерева та жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео з катуваннями було надіслано родині з вимогою викупу», – повідомили польські правоохоронці.

25 червня злочинці повернулися до Польщі. Трьох з них правоохоронці затримали на трасі у місті Острув-Мазовецька, ще одного – у місті Сквежина. У затриманих вилучили вогнепальну зброю, балаклави, клейкі стрічки та мобільні телефони, а також телефони, що належали постраждалим.

Затриманим висунули звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні, викраденні людей з метою викупу та організації незаконного перетину польського кордону. Наразі суд обрав запобіжний захід для трьох підозрюваних – тримання під вартою.

Зазначається, що злочинців затримали за допомогою правоохоронців Латвії, Литви та Естонії.

Нагадаємо, 24 квітня поліція Польщі повідомила про затримання 30-річного українця, який протягом трьох років пеберував у розшуку за численні злочини.