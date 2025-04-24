У Польщі затримали українця, якого розшукували протягом трьох років

У польській гміні Уніслав [Gmina Unisław] Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства правоохоронці затримали 30-річного українця, який перебував у розшуку протягом трьох років. Про це у четвер, 24 квітня, повідомили у поліції Польщі.

30-річний українець перебував у розшуку за численні шахрайства та участь в організованому злочинному угрупуванні. Чоловіка розшукували протягом трьох років різні підрозділи поліції по всій країні, а також 14 польських прокуратур. Однак він вдало переховувався, використовуючи підроблені документи, зокрема, паспорт.

«Майже 3 роки йому успішно вдавалося залишатися невловимим, змінюючи особу, використовуючи інші персональні дані й навіть, як встановили детективи, які вийшли на його слід, підроблений паспорт», – йдеться у повідомленні поліції.

Після трьох років розшуку співробітникам кримінального відділу Головного управління поліції Бидгоща [Bydgoszcz] все-таки вдалося виявити українця, він переховувався у селі Уніслав. Польські правоохоронцям вдалося проникнути на територію ферми, де перебував українець, та затримати його. Зазначається, що незабаром йому висунуть звинувачення та судитимуть за вчинені злочини.

«Одним із пріоритетних завдань поліції Куявсько-Поморського краю є притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, що становлять серйозну загрозу порядку та безпеці, в тому числі іноземців, які, користуючись можливістю залишитися в Польщі, також вчиняють злочини тут», – наголосили у польській поліції.

Нагадаємо, 29 березня польська поліція повідомила про затримання 28-річного українця, за крадіжки та шахрайство.