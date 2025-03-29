Українець наразі відбуває покарання на території Польщі

Польські поліцейські затримали 28-річного громадянина України, який переховувався від правосуддя в Німеччині. Чоловіка затримали у Вроцлаві, коли той приїхав для зустрічі зі своєю партнеркою. Про це повідомила пресслужба поліції Варшави в суботу, 29 березня.

Як йдеться, у Польщі 28-річного чоловіка звинувачували в крадіжках та шахрайстві, тому він вирішив переховуватися в Німеччині. Однак через тугу він наважився відвідати свою кохану, яка залишилась у Вроцлаві.

Правоохоронці дізналися про плани українця, а оперативники спланували його затримання. Чоловіка було доставлено до варшавської поліції, а згодом перевезено до колонії для відбування покарання.

Окрім крадіжок і шахрайства, підозрюваний також має інші обвинувачення, що розслідуються Грюнвальдською окружною прокуратурою Познані.

Нагадаємо, 24 березня з Польщі екстрадували українського військового, який у 2023 році скоїв тяжку ДТП на Київщині. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.