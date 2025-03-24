Обвинувачений Сергій Т. в окружному суді в Познані

Окружний суд Познані визнав винним у потрійному вбивстві 44-річного українця Сергія Т. з Вінниччини й призначив йому довічне позбавлення волі. Засуджений у листопаді 2023 року задушив свою дружину та двох дітей – 29-річну Юлію, 4-річну Дарію та півторарічну Марію. Про це у понеділок, 24 березня, повідомляє RMF FM.

В обґрунтуванні вироку йдеться, що зібрані докази проти Сергія Т. не викликають жодних сумнівів. Крім цього, медичні експерти вважають, що обвинувачений має схильність до брехні та маніпуляцій. Сергій Т. під час слідчих експериментів детально описував, як вбив своїх дружину та дітей. Проте на останньому судовому засіданні почав все заперечувати й заявив, що вбивцею є інша людина.

Вирок виніс суддя Данієль Юркевич й задовольнив прохання прокурорів, які вимагали для Сергія Т. довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Сторона обвинувачення наголошувала, що чоловік діяв з особливою жорстокістю. Вирок можна оскаржити в апеляції.

«Сергій Т. діяв послідовно, він був налаштований на вбивство дружини та дітей, прагнув ефективно реалізувати свою мету. Він був жорстоким, нещадним, особливо щодо дітей, до яких застосовував додаткове насильство. Він використовував усі засоби, щоб позбавити їх життя... Жодного разу у нього не виникло думки, що він може викликати поліцію, може викликати швидку допомогу, може відмовитися від цієї злочинної дії», – вважає суддя.

Додамо, що засуджений Сергій Т. мешкав у Польщі з 2018 року. Він працював шеф-кухарем ресторану, однак у 2023 році не міг знайти роботу. Польські ЗМІ з посиланням на Познанську прокуратуру повідомили, що Сергій зловживав алкоголем і азартними іграми, мав борги. У листопаді 2023 року у будинку Сергія Т. в місті Пущиково, що неподалік Познані, знайшли труп його 29-річної дружини Юлії та двох доньок. Вони всі мали українське громадянство.

За матеріалами справи, засуджений зайшов до спальні й задушив дружину, коли та спала. У цей час до кімнати зайшла одна з його доньок. Сергій Т. також задушив її. Потім він вбив й іншу дитину.

Сергій Т. розповів, що усвідомив скоєне лише наступного дня й намагався накласти на себе руки, але йому не вистачило сміливості. Через п'ять днів він поїхав у Познань та зізнався у вбивстві одному з охоронців торгового центру.

У загиблої 29-річної жінки залишився 11-річний син. Він перебував у будинку на момент вбивства. Сергій Т. сказав йому, що мама перебуває у лікарні, бо захворіла на коронавірус. Чоловік не дозволяв хлопчику зайти до кімнати матері, бо там нібито є «речовина для знищення ковіду».