У Старокостянтинові 41-річний чоловік побив до смерті колишню тещу

У Старокостянтинові затримали 41-річного місцевого жителя, який вбив колишню тещу і закопав її тіло у себе на подвір’ї. Підозрюваному більше місяця вдавалося приховувати злочин, проте його викрили поліцеські. Про це повідомила 21 березня пресслужба поліції області.

За даними слідства, наприкінці лютого поліції надішла заява від 54-річної мешканки Старокостянтинова про зникнення її матері. Під час розслідування зʼясувалося, що у день трагедії пенсіонерка пішла в гості до колишнього зятя й вживала з ним спиртне. Між ними виникла сварка і 41-річний підозрюваний побив гостю, після чого пішов спати. Жінка від отриманих травм померла.

«Вранці наступного дня, коли підозрюваний побачив, що накоїв, то вирішив приховати злочин – закопав тіло на території господарства. Проте уникнути відповідальності чоловікові не вдалося. Після затримання він зізнався у скоєному», – повідомляють у поліції.

Слідчі оголосили 41-річному зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. На період досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою.