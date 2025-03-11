У Кам'янці-Подільському 49-річний чоловік ножем вбив свою 70-річну матір. Його затримала поліція. Про це у вівторок, 11 березня, повідомили у поліції Хмельницької області.

«Подія сталася вчора, 10 березня, близько 01:50 на вулиці Івана Виговського. 49-річний місцевий житель завдав матері смертельного удару ножем», – йдеться в повідомленні.

Чоловік сам зателефонував до поліції й повідомив, що вбив свою матір. Правоохоронці негайно виїхали на місце події й виявили у квартирі потерпілу без ознак життя.

Поліцейські встановили, що підозрюваний завдав потерпілій удар кухонним ножем у груди. Від отриманих травм 70-річна жінка померла.

Підозрюваний завдав потерпілій удар кухонним ножем у груди (фото поліції)

Чоловіка затримали. Cлідчі оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.