Вбивство валютника сталося у квітні 2020 року на вул. Академіка Павлова

У понеділок, 10 березня, Личаківський районний суд Львова ухвалив вирок трьом учасникам банди за збройний напад та вбивство валютника, яке сталося 22 квітня 2020 року на вул. Академіка Павлова у центрі Львова. За умисне вбивство та розбій двоє обвинувачених отримали по 15 років, а ще один – 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Подія сталася 22 квітня 2020 року в під'їзді будинку на вул. Академіка Павлова, 6. Четверо учасників банди скоїли розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї та вчинили умисне вбивство 49-річного чоловіка, що здійснював обмін валют. Один із учасників збройного нападу отримав вирок у вигляді 9 років тюрми у грудні 2020 року. Ще трьом учасникам банди – двом львів’янам та уродженцю Донеччини – суд вині вирок зараз.

Як повідомили в суді, під час розгляду справи підсудні своєї вини не визнали.

Вироком суду двох обвинувачених визнали винними у вчиненні умисного вбивства та розбою. Їм призначили по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Третьому обвинуваченому присудили 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення розбою.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих на загальну суму понад 5 млн грн.

Вирок наразі не оприлюднений у судовому реєстрі. З попередніх ухвал у цій справі відомо, що під час розгляду справи обвинувачені неодноразово зверталися до суду про те, щоб їх випустили з-під варти, оскільки вони мають намір долучитися до ЗСУ, однак суд відхилив їхні клопотання.

Нагадаємо, 22 квітня 2020 року у під'їзді будинку на вул. Академіка Павлова, 6 озброєні нападники у балаклавах напали на двох львів'ян. Під час нападу 49-річний валютник чинив спротив, тому зловмисники його застрелили. Вони відібрали у нього 1,4 млн грн (частина коштів була у валюті) та втекли. Того ж дня поліцейські затримали одного із нападників, який з пораненням ноги перебував у лікарні. Наступного дня затримали ще одного, а через кілька місяців ще двох учасників банди, які переховувалися від слідства.