У центрі Львова застрелили нелегального валютника
Вбивці втекли на автомобілі Ford Mondeo, львівська поліція ввела у місті план перехоплення
У середу, 22 квітня, на вулиці Академіка Павлова у центрі Львова сталося вбивство. Вбивці втекли з місця злочину. Поліція ввела в місті та по всій області план перехоплення «сирена». Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Поліція цю інформацію вже підтвердила.
Відомо, що вбивство сталося близько 10:00 ранку у під'їзді будинку на вул. Академіка Павлова, 6. Є свідки, які чули звуки пострілів. За словами очевидців, застрелили старшого чоловіка, ймовірно нелегального валютника. Наразі невідомо, чи його пограбували.
Вулиця Академіка Павлова, де сталося вбивство, перекрита для руху (фото Ігоря Зінкевича та поліції)
У поліції повідомили, що нападників було кілька. Зловмисники у балаклавах напали на двох львів'ян з вогнепальною зброєю. 49-річний чоловік загинув на місці. Інший чоловік не постраждав. Інших подробиць правоохоронці не повідомляють.
Вбивці втекли з місця злочину ймовірно на автомобілі Ford Mondeo світло-сірого чи сріблястого кольору. На місці злочину присутній начальник поліції Львівщини Василь Віконський.
Поліція розшукує універсал Ford Mondeo світло-сірого чи сріблястого кольору, на якому втекли нападники
Поліція ввела в місті та по всій області план перехоплення «сирена». На всіх виїздах зі Львова озброєні поліцейські перевіряють усі підозрілі автомобілі.
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