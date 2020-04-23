Львівська поліція затримала другого підозрюваного у вбивстві валютника

Спецоперацію із затримання ймовірного злочинця провели на паркінгу супермаркету

СуспільствоМарта Когут, сьогодні, 16:5548770

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Львівська поліція затримала другого підозрюваного у вбивстві валютника
фото Ігоря Зінкевича
Другого підозрюваного у вбивстві 49-річного Віктора Д. затримали на парковці супермаркету «Ашан» на проспекті Чорновола у Львові

У четвер, 23 квітня, львівська поліція затримала другого підозрюваного у вбивстві 49-річного Віктора Д. Затримання провели на парковці супермаркету «Ашан» на проспекті Чорновола у Львові. У поліції вже підтвердили, що затриманого біля «Ашану» підозрюють у причетності до вчорашнього вбивства.

Про затримання другого підозрюваного повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, який також опублікував фото з місця спецоперації поліції. Начальник поліції Львівщини Василь Віконський підтвердив ZAXID.NET факт затримання другого підозрюваного.

Нагадаємо, що у вбивстві 49-річного Віктора Д., який займався нелегальними валютними операціями, підозрюють чотирьох чоловіків. Одного з них, Роберта З., пораненого під час нападу на валютника, уже затримали вчора у львівській лікарні швидкої допомоги.

Неофіційно у поліції висловлюють впевненість, що ще двох підозрюваних вдасться затримати найближчим часом.

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