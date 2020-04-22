Одного із підозрюваних у вбивстві валютника затримали у лікарні

Поліція під львівською лікарнею швидкої допомоги

Львівська поліція затримала одного із підозрюваних у сьогоднішньому вбивстві у центрі Львова, який був поранений від час перестрілки. Підозрюваного затримали у міській лікарні швидкої допомоги, куди його привезла «швидка».

Інформацію про затримання підозрюваного ZAXID.NET підтвердив особисто шеф поліції Львівщини Василь Віконський, а також завідувач першого хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Гнат Герич.

Відомо, що пораненого чоловіка знайшли у лісі на Майорівці випадкові перехожі, що гуляли з собакою, вони і викликали «швидку». Поліцейські, які з собаками прочісували ліс, де раніше знайшли кинутий автомобіль нападників, прибули на місце через кілька хвилин після того, як пораненого забрала «швидка».

Чоловіка доправили у травмпункт львівської лікарні швидкої допомоги, де він намагався переконати медиків, що поранився металевим прутом, однак ті запідозрили вогнепальний характер поранення і відразу ж викликали поліцію.

За словами завідувача першого хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Гната Герича, чоловіка уже прооперували, його життю нічого не загрожує – поранення виявилось середньої важкості.

Поліція уже з’ясувала особу чоловіка – це Роберт З., ймовірно раніше судимий. Після того, як він відійде від наркозу, його мають намір етапувати у СІЗО.

За даними поліції, участь у нападі на вул. Академіка Павлова, брали четверо чоловіків, ще трьох наразі шукають.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що завдяки камерам відеоспостереження Центру безпеки міста, автомобіль злочинців вдалося знайти через чотири години після нападу.

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