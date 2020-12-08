Вбивство трапилось 22 квітня у під’їзді будинку на вул. Академіка Павлова, 6

Личаківський районний суд Львова визнав винним та засудив до дев’яти років тюрми Роберта Запорожця, затриманого за вбивство валютника у Львові. Перший вирок у цій справі суд виніс 4 грудня.

Вбивство трапилось 22 квітня у під’їзді будинку на вул. Академіка Павлова, що у центрі міста. Роберт Запорожець разом з трьома спільниками приїхав на автомобілі Ford Mondeo на вул. Академіка Павлова. Вони були озброєні та хотіли пограбувати двох львів’ян, які мали з собою значну суму грошей.

Як вказано у вироку суду, побачивши їх біля будинку, двоє чоловіків вийшли з авто та, погрожуючи зброєю, хотіли відібрати гроші. Під час нападу 49-річний валютник чинив спротив, тому зловмисники його застрелили. Вони відібрали у нього 1,4 млн грн (частина коштів була у валюті).

Роберт Запорожець з ще одним підозрюваним залишались у цей час в авто. У суді Роберт Запорожець розповів, що він з спільником заблокував вихід з будинку та побив другого потерпілого, щоб завадити йому втекти. Після цього усі четверо зловмисників втекли з місця на авто Ford Mondeo.

У судовому вироку вказано, що Роберт Запорожець активно сприяв слідству та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів у складі Назара Стрепка​, Сергія Гирича, Григорія Жовніра, визнала Роберта Запорожця винним у розбої та призначила дев’ять років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Додамо, що це перший вирок у цій справі, матеріали щодо трьох інших підозрюваних ще розглядатиме суд.