Після вбивства Сергій та його пасинок ще п'ять днів жили у будинку, де були тіла вбитих

У Польщі українець вбив свою дружину та двох дочок. Сім’я родом з Вінничини жила біля Познані, чоловік працював шеф-кухарем ресторану, однак останнім часом не міг знайти роботи. 42-річний Сергій задушив дружину Юлію і двох дочок. Вбивство трапилося ще 13 листопада, через п’ять днів чоловік зізнався у злочині, весь цей час тіла були у будинку.

«Чоловік прокрався до спальні і задушив свою 29-річну дружину, поки вона спала. У цей час прокинулася одна з двох його доньок, тож чоловік убив і її. Пізніше він позбавив життя ще одну дівчинку. 29-річна Юлія, 4-річна Дарія та 1,5-річна Марія були вбиті одна за одною», – пише сайт Ofeminin.

У будинку перебував також 11-річний син Юлії від попереднього шлюбу. Вітчим сказав йому, що маму і сестер забрали до лікарні через коронавірус. Кілька днів вони жили на першому поверсі будинку, а на другому поверсі у зачиненій кімнаті лежали тіла жінки та дівчат.

Будинок під Познанню, де проживала сім'я з Вінничини

Польські ЗМІ, посилаючись на інформацію Познанської прокуратури, зазначають, що останнім часом Сергій був безробітним і почав зловживати алкоголем і азартними іграми, мав борги. Через це вдома часто виникали конфлікти.

«Сварився з дружиною через те, що він зловживає алкоголем, має борги та не працює. Після однієї з таких сварок він вирішив убити свою дружину. 13 листопада, коли його дружина з дітьми вже спали, він піднявся нагору, обхопив руками шию 29-річної Юлії і тримав її, поки вона не перестала дихати. Він не хотів убивати дітей, але коли дочка прокинулася, задушив і її, а потім й другу дівчинку», – розповів Fakty речник прокуратури у Познані Лукаш Вавжиняк.

Через п’ять днів після вбивства Сергій прийшов до охоронця торгового центру в Познані і зізнався, що вбив свою дружину і дітей. Коли поліція прибула на місце події, вони знайшли тіла вбитих. Українця заарештували, йому загрожує довічне ув’язнення.

Сергія затримали після того, як він зізнався

Як пише сайт Fakty, Сергій з Вінничини після школи поїхав до Москви навчатися і вже у 22 роки працював там в елітних ресторанах шеф-кухарем. Після заробітків у Росії він повернувся до Козятина, працював там, де і познайомився з Юлією. Він був успішним у своїй сфері, брав участь і здобував призові місця на кулінарних конкурсах в Україні. У 2018 році він виїхав в Польщу. Через рік до нього приїхала Юлія, їхні двоє дітей народилися там. Родина жила у селі Пущиків під Познанню, де винаймала будинок.